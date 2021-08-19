Продажа бизнеса в Чехии: компания по продаже и обслуживанию мобильных телефонов

Предметом продажи является компания, которая занимается обслуживанием, ремонтом, куплей и сбытом мобильных телефонов с прекрасным местоположением. За 20 лет работы компания успела заработать себе имя и лояльных клиентов.

Предложение № 180095

Компания обслуживает телефоны всех известных производителей, а также продает новые и подержанные их модели и аксессуары к ним. Запасы на складе составляют около 300-700 тыс. крон, что входит в стоимость данного предложения.

Компания арендует помещения в оживленном районе города на эксклюзивных правах. Большую часть оборота составляют продажи магазина. У компании также есть интернет-магазин, у которого есть большой потенциал для развития и дальнейшего увеличения оборота и прибыли. В настоящее время компания обслуживает около 1000 клиентов в месяц.

В компании работают три проверенных временем сотрудника, двое из которых продавцы и один техник по обслуживанию. Владелец занимается управлением компанией и персоналом, закупками за рубежом, маркетингом и интернет-магазином, что занимает около 10-15 часов в неделю. Сотрудники готовы остаться в компании после ее продажи,что обеспечит бесперебойную работу.

В продажу входит:

1. Запасы на складе составляют около 300-700 тыс. крон;

2. Сервисное оборудование на сумму около 150 тыс. крон;

3. Торговое оборудование, мебель, кассовые аппараты;

4. Удаленная связь магазина с офисом;

5. Интернет-магазин;

6. Команда;

7. Положительные отзывы покупателей.

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.