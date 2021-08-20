Продажа бизнеса в Чехии: интернет-магазин по продаже «умных» покрытий

Предметом продажи является уникальный проект по продаже специальных “умных” материалов, способных превратить любое гладкое покрытие в поверхность, пригодную для письма. Компания работает более 5 лет, успев за это время получить лояльную клиентскую базу.

Предложение № 180096

Продукты компании:

1. Покрытия для нанесения надписей;

2. Магнитные покрытия;

3. Проекционные покрытия;

4. Аксессуары и т.д.

Все вышеперечисленные продукты производятся на территории ЕС с 10-летней гарантией качества.

Продажи проводятся через собственный интернет-магазин, стоимость которого составляет 1,2 млн. крон, а также через крупнейшие интернет-площадки Чехии.

У компании негабаритный склад, около 3-4 поддонов с товарами, которые по желанию можно перенести в собственное помещение. Сотрудники работают удаленно, что позволяет быстро переместить компанию в любую точку Чехии.

Причина продажи — нехватка времени у собственника для развития всего потенциала бизнеса. Рассматривается как продажа всей компании, так и ее части, а также торговой марки и ноу-хау. Бренд компании признан и хорошо известен в своем сегменте. Компания поддерживает высокую маржу на продукцию и, благодаря низким затратам, достигает хорошей рентабельности, поэтому при дальнейшем развитии бизнеса, можно достичь еще более высоких показателей.

В продажу входит:

1. Запасы на складе;

2. Инвентарь;

3. Профессиональный интернет-магазин;

4. Социальные сети;

5. Программное обеспечение;

6. Клиентская база;

7. Торговая марка.

Каталог актуальных предложений по продаже бизнеса: https://420on.cz/immigration/businessforsale

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.