Продажа бизнеса в Чехии: аудиторская компания

Предметом продажи является аудиторская компания, существующая на рынке уже более 17 лет. Она имеет стабильную прибыль, базу довольных клиентов и собственные проверенные аудиторские процедуры.

Предложение № 180098

Заказчики компании в основном сосредоточены в Либерецком, Краловеградецком, Пардубицком и Среднечешском крае. Компания может выполнять около 30 заказов в год. Этот бизнес может стать интересным вариантом инвестиции для независимого аудитора или аудиторской фирмы, а также для компаний, оказывающих услуги бухгалтерского и налогового учета.

Согласно законодательству, новому собственнику необходимо иметь лицензию на аудиторскую деятельность и действовать в компании в качестве аудитора, который выполняет заказы от своего имени. Причина продажи — фокус текущего владельца на бизнес в другой сфере, что не позволяет компании реализовать все свои возможности. Изначально компания была создана для оказания консультационных услуг, в особенности для государственного сектора (города, муниципалитеты, региональные органы власти и т.д.), где у нее есть стабильная клиентская база.

Кроме владельца, в компании больше нет сотрудников, как и финансовых обязательств, а также офиса. Владелец компании предлагает трехмесячный переходный период для передачи дел новому владельцу.

В продажу входит:

1. Легковой автомобиль стоимостью около 50 тыс. крон;

2. Активные контракты;

3. Обширная база клиентов (города, муниципалитеты, субъекты хозяйствования, некоммерческие организации);

4. Веб-сайт;

5. Логотип.

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Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

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