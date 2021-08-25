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Продажа бизнеса в Чехии: транспортная компания

Продажа бизнеса в Чехии: транспортная компания

420on 209
Предметом продажи является транспортная компания, специализирующаяся на ежедневных перевозках от клиента до места назначения. Компания обслуживает двенадцать регулярных маршрутов доставки в будние дни и один в субботу (два маршрута добавляются с июня по октябрь).
Продажа бизнеса в Чехии: транспортная компания

Предложение № 180099

У компании 4 основных клиента - крупные логистические фирмы. Недавно удалось привлечь новых клиентов, что может дать большой потенциал для дальнейшего развития новому владельцу. 

На каждом маршруте у компании есть водители, всего их 11-13. Собственник занимается управленческой и административной деятельностью, иногда выполняя работу водителя. Имеющиеся сотрудники готовы остаться в компании после ее продажи, а управленческую и административную деятельность новому владельцу необходимо будет взять на себя или найти дополнительного сотрудника.

Автопарк компании состоит из 10 машин, рассчитанных на груз до 3,5 т. В настоящее время погашается кредит по 8 машинам (подробности по запросу), так как большинство автомобилей недавно было заменено на новые.

 

Компания арендует парковочные места для автомобилей из расчета 500 крон/месяц за автомобиль.

 

Причина продажи - фокус владельца на другом бизнесе. Компания полностью функциональна и может продолжать работу сразу после приобретения новым владельцем.

 

В продажу входит:

1. 10 машин, рассчитанных на груз до 3,5 т (MB Sprinter, Iveco Daily, Fiat Ducato, Peugeot Boxer);

2. Автомобильные запчасти, вторые комплекты покрышек;

3. Договорные цены с поставщиками топлива;

4. Страхование;

5. Система GPS во всех автомобилях;

6. Программа для бухгалтерского учета.

 

Каталог актуальных предложений по продаже бизнеса: https://420on.cz/immigration/businessforsale

 

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения. 

 

Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.

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