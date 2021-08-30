Продажа бизнеса в Чехии: коммерческая недвижимость на Праге 5

Предложение № 180101
На сегодняшний день Смихов является одним из самых востребованных районов Праги. Здесь находятся административные центры крупнейших чешских и международных компаний, девелоперские проекты, преимущественно ориентированные на элитное жилье.
Вблизи жилого комплекса находится станция метро «Андел», трамвайная и автобусные остановки, а также крупный торговый центр «Новый Смихов».
Предлагаем 2 варианта коммерческой недвижимости:
1. Коммерческое помещение на 1 этаже площадью 350 m2, включая 2 парковочных места (38,5 млн. крон, вкл. налоги).
2. Коммерческое помещение на 1 этаже площадью 350 m2, включая 4 апартамента, 2 парковочных места и кладовые (45 млн. крон, вкл. налоги).
Каталог актуальных предложений по продаже бизнеса: https://420on.cz/immigration/businessforsale
Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.
Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.