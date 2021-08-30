Продажа бизнеса в Чехии: коммерческая недвижимость на Праге 5

Предметом продажи является коммерческая недвижимость в новом жилом комплексе «My Mozart» в самом сердце Смихова на Праге 5. На территории объекта используется технология «умный» город.

Предложение № 180101

На сегодняшний день Смихов является одним из самых востребованных районов Праги. Здесь находятся административные центры крупнейших чешских и международных компаний, девелоперские проекты, преимущественно ориентированные на элитное жилье.

Вблизи жилого комплекса находится станция метро «Андел», трамвайная и автобусные остановки, а также крупный торговый центр «Новый Смихов».

Предлагаем 2 варианта коммерческой недвижимости:

1. Коммерческое помещение на 1 этаже площадью 350 m2, включая 2 парковочных места (38,5 млн. крон, вкл. налоги).

2. Коммерческое помещение на 1 этаже площадью 350 m2, включая 4 апартамента, 2 парковочных места и кладовые (45 млн. крон, вкл. налоги).

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Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

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