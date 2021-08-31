Продажа бизнеса в Чехии: компания по предоставлению краткосрочного проживания и туристических услуг

Предметом продажи является компания, которая сдает в краткосрочную аренду мини-отель и квартиру на Праге 6. Это два современных, стильных, полностью оборудованных объекта недвижимости с собственной прачечной, отличным расположением и низкой арендной платой! Клиентами компании являются как туристы со всего мира, так и жители Чехии.

Предложение № 180100

Объекты недвижимости:

1) Дизайнерские апартаменты в 120 м2, расположенные в 200 м от метро и ​​в 10 минутах езды на нем до центра Праги. Апартаменты включают: 5 оборудованных комнат, кухню, столовую, 3 туалета, 2 душевых и ресепшн. Комнаты сдаются в аренду как по отдельности, так и все сразу. В апартаментах может разместиться до 13 человек одновременно. Помещения прошли реконструкцию в 2018 году, в комнатах обновлены стены, электричество, канализация, отопление, система пожарной безопасности и общий дизайн.

2) Квартира в 33м2 с кухней, санузлом, и отдельным входом со стороны внутреннего дворика. Рассчитана на размещение до 4-х человек. Во дворе есть велнес зона - бонус для гостей.

3) Помещение в 20м2 для стирки и сушки белья. Включает в себя: 2 стиральные машины и 2 сушилки, складское помещение и вентиляционную систему.

Предложение о продаже включает в себя аккаунты на Airbnb, Booking, Expedia. Рейтинг - 8,4 звезды.

Услуги компании:

1. Встреча туристов в аэропорту;

2. Размещение для проживания гостей;

3. Предоставление завтраков;

4. Стирка белья.

Компания основана в 2015 году и является плательщиком НДС. При серьезной заинтересованности в покупке данного бизнеса, предоставляются подробные финансовые отчеты компании и прочие детали после подписания соглашения о неразглашении информации.

Причина продажи - семейные обстоятельства. Текущие владельцы компании не являются собственниками описанных выше помещений, а арендуют их по очень выгодной стоимости, зафиксированной на 5 лет! Компания не требует постоянно трудоустроенных сотрудников, благодаря налаженному бесконтактному заселению.

В продажу входит:

1. Договор аренды на 3 помещения с фиксированной стоимостью (общая площадь 173 м2);

2. Разрешения от всех контролирующих органов

3. Мебель, техника, декор, постельное белье;

4. Профили на сайтах и приложениях об аренде;

5. Торговая марка.

Стоимость компании - 1 млн. крон. - торг уместен.

Локация: метро "Borislavska".

Каталог актуальных предложений по продаже бизнеса: https://420on.cz/immigration/businessforsale

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

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