Нуждающиеся семьи в Чехии могут получить внеочередное пособие на приобретение школьных принадлежностей
25 АВГУСТА 2023
23:00
136
Министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) представил ряд вариантов поддержки семей перед началом учебного года. Целью этих мер является помощь семьям, которые по финансовым и материальным причинам не могут обеспечить детей необходимыми принадлежностями для учебы.
Одной из мер поддержки является экстренная неотложная помощь, которая предоставляется только тем людям, которые не могут самостоятельно справиться с финансовой ситуацией. Бюро по трудоустройству оценивает доходы и имущество заявителя и его семьи. Помощь может быть использована для покрытия расходов на образование и досуг детей, такие как школьные принадлежности, кружки или занятия на свежем воздухе. Государство может оплатить расходы вплоть до полной стоимости, но размер помощи ограничен.
В первом полугодии текущего года семьи получили от государства 1 578 экстренных пособий для школьников, общей суммой 3,7 миллиона чешских крон.
Также будет продолжена реализация проекта бесплатных школьных обедов, который финансируется средствами ЕС. В прошлом учебном году более 9 700 детей из более чем 1 200 школ получали бесплатные обеды.
Министр отметил, что дети, чьи родители не выплачивают алименты, также могут получать замещающее содержание от государства. Планируется обсудить поправку, которая увеличит срок выплаты этой поддержки с двух до четырех лет.
Следите за новостями Чехии в соцсетях:
— Telegram
Открой мир вместе с нами! Незабываемый тур по Барселоне!
Регистрируйся здесь.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
23 АВГУСТА 2023
19:00
852
23 АВГУСТА 2023
17:30
1734
21 АВГУСТА 2023
20:00
1512
17 АВГУСТА 2023
14:30
612
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
25 АВГУСТА 2023
22:00
205
25 АВГУСТА 2023
19:00
338
25 АВГУСТА 2023
15:00
772
25 АВГУСТА 2023
13:30
951
25 АВГУСТА 2023
12:29
598
25 АВГУСТА 2023
11:00
77790
25 АВГУСТА 2023
10:30
816
25 АВГУСТА 2023
09:00
1036
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.