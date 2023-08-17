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Нуждающиеся семьи в Чехии могут получить внеочередное пособие на приобретение школьных принадлежностей

Анастасия Князева
25 АВГУСТА 2023
23:00
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Министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) представил ряд вариантов поддержки семей перед началом учебного года. Целью этих мер является помощь семьям, которые по финансовым и материальным причинам не могут обеспечить детей необходимыми принадлежностями для учебы.
Одной из мер поддержки является экстренная неотложная помощь, которая предоставляется только тем людям, которые не могут самостоятельно справиться с финансовой ситуацией. Бюро по трудоустройству оценивает доходы и имущество заявителя и его семьи. Помощь может быть использована для покрытия расходов на образование и досуг детей, такие как школьные принадлежности, кружки или занятия на свежем воздухе. Государство может оплатить расходы вплоть до полной стоимости, но размер помощи ограничен.

В первом полугодии текущего года семьи получили от государства 1 578 экстренных пособий для школьников, общей суммой 3,7 миллиона чешских крон.

Также будет продолжена реализация проекта бесплатных школьных обедов, который финансируется средствами ЕС. В прошлом учебном году более 9 700 детей из более чем 1 200 школ получали бесплатные обеды.

Министр отметил, что дети, чьи родители не выплачивают алименты, также могут получать замещающее содержание от государства. Планируется обсудить поправку, которая увеличит срок выплаты этой поддержки с двух до четырех лет.






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образование деньги

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