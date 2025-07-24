Чехия прекращает финансирование поддержки украинских школьников-беженцев. Директора говорят о серьезных проблемах

Учителя остаются без помощников





На протяжении трех последних лет Министерство образования Чешской Республики выделяло специальные средства для интеграции украинских учеников. Особенно важной была возможность привлечения украиноязычных ассистентов — они не только помогали в учебном процессе и в общении с родителями, но также играли роль переводчиков и посредников между учениками и педагогами.

Однако уже с 1 июля 2025 года это финансирование прекращено. Школы были заранее уведомлены, что субсидии будут действовать лишь до конца июня. Теперь администрациям придется искать внутренние ресурсы или отказываться от поддержки вовсе.





Проблема затронула почти 200 школ







По данным Министерства, только в первой половине 2025 года субсидии на сумму 89 миллионов крон получили 193 школы. Помощь предоставлялась учреждениям, где как минимум 10% всех учеников составляли украинские дети со статусом временной защиты. Теперь многие школы оказались в затруднительном положении.





Министерство отвечает, что текущий приоритет — решение вопроса финансирования непедагогических сотрудников (уборщиц, администраторов и т.д.), которое планируют передать в ведение муниципалитетов и краёв. На дополнительные программы денег в бюджете попросту нет.







Частичное решение — за счёт других статей







Некоторые школы , несмотря на сложности, пытаются сохранить ассистентов. В пражской школе имени Богумила Грабала, к примеру, приняли решение открыть так называемые «переходные классы» (чеш. průtokové třídy), где дети с недостаточным знанием языка будут интенсивно изучать чешский. Формально они будут зачислены в обычные классы, но часть времени проводить на языковой подготовке. Троих из пяти уволенных ассистенток школа переведёт в штат как обычных помощниц, оплачивая их работу из общего бюджета, предназначенного для повышения качества обучения.







«Это вынужденное решение. Эти деньги мы могли бы использовать, например, на деление классов на группы по предметам», — отмечает директор.

Что остаётся взамен?

По словам пресс-секретаря Министерства образования Вероники Луцкой Лоосовой, с 1 июля 2025 года школы могут рассчитывать лишь на «языковую подготовку» — систему, в рамках которой дети с другим родным языком получают до 400 часов бесплатного обучения чешскому языку. Средства на это будут выделяться через региональные управления образования.





