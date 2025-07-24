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Чехия прекращает финансирование поддержки украинских школьников-беженцев. Директора говорят о серьезных проблемах

Новости и статьи
24 июля 2025
19:30
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С нового учебного года чешские школы, в которых учатся значительные группы украинских беженцев, больше не получат целевые дотации от Министерства образования. Речь идет о поддержке, которая с начала полномасштабной войны в Украине помогала школам нанимать украиноязычных ассистентов, закупать учебные материалы и обеспечивать адаптацию детей с минимальным знанием чешского языка.
Учителя остаются без помощников
На протяжении трех последних лет Министерство образования Чешской Республики выделяло специальные средства для интеграции украинских учеников. Особенно важной была возможность привлечения украиноязычных ассистентов — они не только помогали в учебном процессе и в общении с родителями, но также играли роль переводчиков и посредников между учениками и педагогами.

Однако уже с 1 июля 2025 года это финансирование прекращено. Школы были заранее уведомлены, что субсидии будут действовать лишь до конца июня. Теперь администрациям придется искать внутренние ресурсы или отказываться от поддержки вовсе.

Проблема затронула почти 200 школ


По данным Министерства, только в первой половине 2025 года субсидии на сумму 89 миллионов крон получили 193 школы. Помощь предоставлялась учреждениям, где как минимум 10% всех учеников составляли украинские дети со статусом временной защиты. Теперь многие школы оказались в затруднительном положении.

Министерство отвечает, что текущий приоритет — решение вопроса финансирования непедагогических сотрудников (уборщиц, администраторов и т.д.), которое планируют передать в ведение муниципалитетов и краёв. На дополнительные программы денег в бюджете попросту нет.


Частичное решение — за счёт других статей
Некоторые школы, несмотря на сложности, пытаются сохранить ассистентов. В пражской школе имени Богумила Грабала, к примеру, приняли решение открыть так называемые «переходные классы» (чеш. průtokové třídy), где дети с недостаточным знанием языка будут интенсивно изучать чешский. Формально они будут зачислены в обычные классы, но часть времени проводить на языковой подготовке. Троих из пяти уволенных ассистенток школа переведёт в штат как обычных помощниц, оплачивая их работу из общего бюджета, предназначенного для повышения качества обучения.


«Это вынужденное решение. Эти деньги мы могли бы использовать, например, на деление классов на группы по предметам», — отмечает директор.


Что остаётся взамен?
По словам пресс-секретаря Министерства образования Вероники Луцкой Лоосовой, с 1 июля 2025 года школы могут рассчитывать лишь на «языковую подготовку» — систему, в рамках которой дети с другим родным языком получают до 400 часов бесплатного обучения чешскому языку. Средства на это будут выделяться через региональные управления образования.


Однако эта форма поддержки далека от всеобъемлющей. Во-первых, языковые курсы проводятся не во всех школах, и ученикам часто приходится ездить на них в другие учреждения. Во-вторых, система не справляется с притоком новых детей в течение учебного года — финансирование и организация остаются негибкими. В некоторых школах не хватает даже помещений для деления классов, не говоря уже о дополнительных занятиях для иностранцев.
украинцы школы чешский язык образование
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