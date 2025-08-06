Чешского студента необоснованно подозревали в подготовке убийства — полиция закрыла дело
6 августа 2025
16:30
307
Полиция прекратила расследование в отношении 21-летнего студента Западочешского университета в Пльзене (Západočeská univerzita v Plzni, ZČU), которого подозревали в подготовке массового убийства. Как установило следствие, молодой человек не планировал никаких насильственных действий и не составлял список предполагаемых жертв, о котором ранее сообщали СМИ.
Расследование началось в середине февраля. Первоначально полиция заявляла, что студент якобы рассказал однокурсницам о намерении кого-то убить и что существовала реальная угроза. Молодой человек действительно страдал от навязчивых снов и фантазий о насилии, осознавал необходимость обратиться за помощью и сделал это — сообщил о своём состоянии в университете. Впоследствии он был задержан полицией и направлен на лечение в психиатрическую клинику.
Некоторые чешские СМИ, ссылаясь на анонимные источники, утверждали, что у него был список из пяти тысяч предполагаемых жертв. Эта информация оказалась ложной. Представитель полиции Павла Бурешова заявила, что экспертизы, в том числе из области кибернетики, не выявили никаких списков с угрозами. «Мы не установили признаков состава преступления. В связи с этим дело было закрыто», — пояснила она.
В университете выразили сожаление по поводу чрезмерной огласки и распространения недостоверной информации. «Это была чувствительная ситуация. Студент сам понял, что нуждается в помощи, и обратился к окружающим. Его однокурсники и сотрудники университета отреагировали быстро и ответственно, как и вызванные полицейские», — отметила пресс-секретарь ZČU Андреа Чандова.
По её словам, преждевременная и неточная подача информации в СМИ могла подорвать доверие к университету и системе психологической поддержки. Некоторые учащиеся начали бояться посещать занятия, другие могли ошибочно решить, что любой личный кризис автоматически станет поводом для полицейского расследования. «Это не соответствует действительности», — подчеркнула Чандова.
Она добавила, что университет придерживается ценностей открытости, взаимного доверия и своевременной помощи. «К сожалению, образ, который был представлен в медиапространстве, не отражает этих принципов», — заключила пресс-секретарь.
Некоторые чешские СМИ, ссылаясь на анонимные источники, утверждали, что у него был список из пяти тысяч предполагаемых жертв. Эта информация оказалась ложной. Представитель полиции Павла Бурешова заявила, что экспертизы, в том числе из области кибернетики, не выявили никаких списков с угрозами. «Мы не установили признаков состава преступления. В связи с этим дело было закрыто», — пояснила она.
В университете выразили сожаление по поводу чрезмерной огласки и распространения недостоверной информации. «Это была чувствительная ситуация. Студент сам понял, что нуждается в помощи, и обратился к окружающим. Его однокурсники и сотрудники университета отреагировали быстро и ответственно, как и вызванные полицейские», — отметила пресс-секретарь ZČU Андреа Чандова.
По её словам, преждевременная и неточная подача информации в СМИ могла подорвать доверие к университету и системе психологической поддержки. Некоторые учащиеся начали бояться посещать занятия, другие могли ошибочно решить, что любой личный кризис автоматически станет поводом для полицейского расследования. «Это не соответствует действительности», — подчеркнула Чандова.
Она добавила, что университет придерживается ценностей открытости, взаимного доверия и своевременной помощи. «К сожалению, образ, который был представлен в медиапространстве, не отражает этих принципов», — заключила пресс-секретарь.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
5 АВГУСТА 2025
912
19:30
5 АВГУСТА 2025
827
13:30
5 АВГУСТА 2025
2089
13:30
4 АВГУСТА 2025
3784
18:00
3 АВГУСТА 2025
2482
13:00
2 АВГУСТА 2025
2249
09:15
2 АВГУСТА 2025
1837
21:00
1 АВГУСТА 2025
1130
16:30
1 АВГУСТА 2025
959
21:00
31 ИЮЛЯ 2025
1922
19:30
31 ИЮЛЯ 2025
1068
13:17
31 ИЮЛЯ 2025
6846
09:00
30 ИЮЛЯ 2025
21117
19:30
29 ИЮЛЯ 2025
6707