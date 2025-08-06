Чешского студента необоснованно подозревали в подготовке убийства — полиция закрыла дело

Новости и статьи 6 августа 2025 16:30 307

Полиция прекратила расследование в отношении 21-летнего студента Западочешского университета в Пльзене (Západočeská univerzita v Plzni, ZČU), которого подозревали в подготовке массового убийства. Как установило следствие, молодой человек не планировал никаких насильственных действий и не составлял список предполагаемых жертв, о котором ранее сообщали СМИ.