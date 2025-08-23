Сколько тратят на школьные принадлежности родители в Чехии?

63% родителей рассчитывают уложиться в 2 000 крон, остальные планируют расходы выше, при этом 17% готовы потратить более 3 000 крон. Наибольшие траты ожидаются у родителей первоклассников.



Более четверти родителей детей, которые идут в первый класс, планируют потратить свыше 3 000 крон, тогда как среди родителей старших школьников таких 15%. В среднем расходы на школьные принадлежности для первоклассников превышают траты родителей детей старших классов на 500 крон.









«У родителей в возрасте 45–52 лет



Родители первоклассников начинают подготовку к школе раньше — уже в первой половине августа, в то время как родители старших детей откладывают покупки до сентября.«У родителей в возрасте 45–52 лет дети уже постарше и, соответственно, они идут в более старшие классы, получая списки обо всем необходимом только в первый учебный день. Поэтому неудивительно, что эти родители пока ничего не покупают», — пояснила Люция Режна из NMS.

Опрос также показал, что более трети родителей считают главной трудностью во время учебного года финансовые расходы, связанные со школой. «Хотя начальные покупки обходятся в среднем в 2 445 крон, в течение учебного года добавляются дополнительные расходы», — отмечает агентство.









Финансовые трудности чаще всего отмечают женщины: 41% женщин назвал деньги главной проблемой по сравнению с 25% мужчин. «Большую долю здесь занимают матери-одиночки, для которых расходы на школу особенно тяжелы. В среднем расходы на принадлежности у мужчин и женщин почти одинаковы, но общий бюджет у женщин, особенно у матерей-одиночек, значительно ниже», — добавила Режна.

В домохозяйствах с чистым доходом до 30 000 крон в месяц финансовые затраты на учебный год назвали основной проблемой 52% родителей.





Опрос проводился онлайн с 1 по 5 августа 2025 года, и в нем приняли участие 1 014 респондентов старше 18 лет.