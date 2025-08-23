Сколько тратят на школьные принадлежности родители в Чехии?
23 августа 2025
18:00
518
Расходы родителей на школьные принадлежности в Чехии в этом году остаются примерно на уровне прошлого года. Согласно августовскому опросу агентства NMS, почти половина родителей планирует потратить на канцтовары столько же.
63% родителей рассчитывают уложиться в 2 000 крон, остальные планируют расходы выше, при этом 17% готовы потратить более 3 000 крон. Наибольшие траты ожидаются у родителей первоклассников.
Более четверти родителей детей, которые идут в первый класс, планируют потратить свыше 3 000 крон, тогда как среди родителей старших школьников таких 15%. В среднем расходы на школьные принадлежности для первоклассников превышают траты родителей детей старших классов на 500 крон.
Родители первоклассников начинают подготовку к школе раньше — уже в первой половине августа, в то время как родители старших детей откладывают покупки до сентября.
«У родителей в возрасте 45–52 лет дети уже постарше и, соответственно, они идут в более старшие классы, получая списки обо всем необходимом только в первый учебный день. Поэтому неудивительно, что эти родители пока ничего не покупают», — пояснила Люция Режна из NMS.
«У родителей в возрасте 45–52 лет дети уже постарше и, соответственно, они идут в более старшие классы, получая списки обо всем необходимом только в первый учебный день. Поэтому неудивительно, что эти родители пока ничего не покупают», — пояснила Люция Режна из NMS.
Опрос также показал, что более трети родителей считают главной трудностью во время учебного года финансовые расходы, связанные со школой. «Хотя начальные покупки обходятся в среднем в 2 445 крон, в течение учебного года добавляются дополнительные расходы», — отмечает агентство.
Финансовые трудности чаще всего отмечают женщины: 41% женщин назвал деньги главной проблемой по сравнению с 25% мужчин. «Большую долю здесь занимают матери-одиночки, для которых расходы на школу особенно тяжелы. В среднем расходы на принадлежности у мужчин и женщин почти одинаковы, но общий бюджет у женщин, особенно у матерей-одиночек, значительно ниже», — добавила Режна.
В домохозяйствах с чистым доходом до 30 000 крон в месяц финансовые затраты на учебный год назвали основной проблемой 52% родителей.
Опрос проводился онлайн с 1 по 5 августа 2025 года, и в нем приняли участие 1 014 респондентов старше 18 лет.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:30
22 АВГУСТА 2025
1974
17:00
16 АВГУСТА 2025
2011
14:00
16 АВГУСТА 2025
1666
16:30
14 АВГУСТА 2025
3587
09:30
14 АВГУСТА 2025
2411
19:30
13 АВГУСТА 2025
4083
21:00
12 АВГУСТА 2025
2514
12:10
8 АВГУСТА 2025
2566
16:30
6 АВГУСТА 2025
2237
21:00
5 АВГУСТА 2025
1534
19:30
5 АВГУСТА 2025
1308
13:30
5 АВГУСТА 2025
3012
13:30
4 АВГУСТА 2025
4359
18:00
3 АВГУСТА 2025
2914
13:00
2 АВГУСТА 2025
2711