Опрос: две пятых людей 30–64 лет в Чехии хотели бы иметь более высокий уровень образования







В изученной группе 38% имеют среднее образование без сдачи выпускного экзамена (maturita), 35% — среднее образование с выпускным экзаменом, 27% — высшее образование. Почти три пятых респондентов считают свой уровень образования достаточным; более двух пятых заявили, что хотели бы в прошлом учиться дольше. Только 1% пожалел бы, если бы учился меньше.

Кто жалеет чаще

Наибольшее желание получить более высокий уровень образования у людей без выпускного экзамена: 61% из них хотели бы доучиться дальше. Среди тех, кто его сдал, таких 52%. Практически все обладатели высшего образования не жалеют о потраченном на учебу времени: лишь 3% считают свое высшее образование лишним и довольствовались бы только выпускным экзаменом.







Причины

По словам Зузаны Швалбовой из STEM/MARK, мотивация к получению более высокого уровня образования связана с большей конкурентоспособностью на рынке труда, более щедрой зарплатой, меньшей безработицей, возможностью работать удаленно или без сменного графика, а также с личными причинами. Люди с выпускным экзаменом и высшим образованием чаще оценивают свою трудовую жизнь как успешную.













Швалбова связывает разрыв между желанием и достигнутым уровнем образования с организацией чешской системы образования: выбор типа средней школы в 15 лет во многом определяет, продолжит ли ребенок путь в учебе. В отличие от ряда западноевропейских стран с более общим средним образованием и более открытой дорогой к университетам, в Чехии система раннего отбора ограничивает доступ многих. Кроме того, вовлеченность взрослого населения в дополнительное образование в Чехии остается очень низкой, поэтому наверстать упущенное позже затруднительно.

Опрос провели в июне–июле 2025 года; в нем участвовали 790 человек.