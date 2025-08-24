ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ОБРАЗОВАНИЕ

Опрос: две пятых людей 30–64 лет в Чехии хотели бы иметь более высокий уровень образования

Новости и статьи
24 августа 2025
17:00
225
По результатам опроса агентства STEM/MARK, почти две пятых респондентов в возрастной группе 30–64 лет считают, что в прошлом следовало бы учиться дольше и получить более высокий уровень образования. При этом большинство респондентов довольны тем уровнем образования, который имеют сейчас.
В изученной группе 38% имеют среднее образование без сдачи выпускного экзамена (maturita), 35% — среднее образование с выпускным экзаменом, 27% — высшее образование. Почти три пятых респондентов считают свой уровень образования достаточным; более двух пятых заявили, что хотели бы в прошлом учиться дольше. Только 1% пожалел бы, если бы учился меньше.


Кто жалеет чаще
Наибольшее желание получить более высокий уровень образования у людей без выпускного экзамена: 61% из них хотели бы доучиться дальше. Среди тех, кто его сдал, таких 52%. Практически все обладатели высшего образования не жалеют о потраченном на учебу времени: лишь 3% считают свое высшее образование лишним и довольствовались бы только выпускным экзаменом.


Причины
По словам Зузаны Швалбовой из STEM/MARK, мотивация к получению более высокого уровня образования связана с большей конкурентоспособностью на рынке труда, более щедрой зарплатой, меньшей безработицей, возможностью работать удаленно или без сменного графика, а также с личными причинами. Люди с выпускным экзаменом и высшим образованием чаще оценивают свою трудовую жизнь как успешную.


Швалбова связывает разрыв между желанием и достигнутым уровнем образования с организацией чешской системы образования: выбор типа средней школы в 15 лет во многом определяет, продолжит ли ребенок путь в учебе. В отличие от ряда западноевропейских стран с более общим средним образованием и более открытой дорогой к университетам, в Чехии система раннего отбора ограничивает доступ многих. Кроме того, вовлеченность взрослого населения в дополнительное образование в Чехии остается очень низкой, поэтому наверстать упущенное позже затруднительно.


Опрос провели в июне–июле 2025 года; в нем участвовали 790 человек.
образование Чехия статистика
