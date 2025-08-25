Часть выпускников школ должна самостоятельно платить за медицинскую страховку: срок приближается
25 августа 2025
16:30
868
Согласно правилам, за выпускников текущего года государство оплачивает медицинское страхование до конца августа. Если выпускники не продолжают обучение, не нашли работу, не начали предпринимательскую деятельность или не зарегистрировались на бирже труда, им придется платить за страховку самостоятельно.
«После сдачи выпускного экзамена в установленный срок государство оплачивает медицинское страхование до конца августа», — пояснила представитель Всеобщей медицинской страховой компании (Všeobecná zdravotní pojišťovna) Виктория Пливова.
«То же самое действует, если школьник не сдал выпускной экзамен в установленный срок и ожидает пересдачи. В таких случаях государство также оплачивает страховку не дольше 31 августа». Обычно пересдачи проводятся в сентябре.
Если бывшие учащиеся после окончания школы не начинают работать и не регистрируются на бирже труда, они попадают в категорию лиц без налогооблагаемых доходов, то есть становятся плательщиками страховых взносов самостоятельно. Об этом необходимо уведомить свою страховую компанию и начать совершать регулярные платежи.
То же касается студентов вузов, достигших 26 лет и не обучающихся очно в аспирантуре.
Страховой взнос за месяц нужно оплатить не позднее восьмого числа следующего месяца. Например, за сентябрь — до 8 октября. Оплатить можно несколькими способами: переводом на банковский счет страховой компании, через платежное поручение или непосредственно в офисе страховщика.
Размер страхового взноса привязан к минимальной зарплате и увеличивается при ее индексации. На данный момент он составляет 2 808 крон в месяц. Невыплата взносов может привести к взысканию через судебных приставов.
