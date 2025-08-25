ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ОБРАЗОВАНИЕ

Часть выпускников школ должна самостоятельно платить за медицинскую страховку: срок приближается

Новости и статьи
25 августа 2025
16:30
868
Согласно правилам, за выпускников текущего года государство оплачивает медицинское страхование до конца августа. Если выпускники не продолжают обучение, не нашли работу, не начали предпринимательскую деятельность или не зарегистрировались на бирже труда, им придется платить за страховку самостоятельно.
«После сдачи выпускного экзамена в установленный срок государство оплачивает медицинское страхование до конца августа», — пояснила представитель Всеобщей медицинской страховой компании (Všeobecná zdravotní pojišťovna) Виктория Пливова. 

«То же самое действует, если школьник не сдал выпускной экзамен в установленный срок и ожидает пересдачи. В таких случаях государство также оплачивает страховку не дольше 31 августа». Обычно пересдачи проводятся в сентябре. 

Если бывшие учащиеся после окончания школы не начинают работать и не регистрируются на бирже труда, они попадают в категорию лиц без налогооблагаемых доходов, то есть становятся плательщиками страховых взносов самостоятельно. Об этом необходимо уведомить свою страховую компанию и начать совершать регулярные платежи. 

То же касается студентов вузов, достигших 26 лет и не обучающихся очно в аспирантуре. 

Страховой взнос за месяц нужно оплатить не позднее восьмого числа следующего месяца. Например, за сентябрь — до 8 октября. Оплатить можно несколькими способами: переводом на банковский счет страховой компании, через платежное поручение или непосредственно в офисе страховщика. 

Размер страхового взноса привязан к минимальной зарплате и увеличивается при ее индексации. На данный момент он составляет 2 808 крон в месяц. Невыплата взносов может привести к взысканию через судебных приставов. 
страхование страховые компании студенты
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
25 АВГУСТА 2025
625
ОБРАЗОВАНИЕ
КОМПАНИИ ОЩУЩАЮТ НЕХВАТКУ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ, НЕСМОТРЯ НА РОСТ ИНТЕРЕСА К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПРОГРАММАМ
17:00
24 АВГУСТА 2025
1100
ОБРАЗОВАНИЕ
ОПРОС: ДВЕ ПЯТЫХ ЛЮДЕЙ 30–64 ЛЕТ В ЧЕХИИ ХОТЕЛИ БЫ ИМЕТЬ БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
11:00
24 АВГУСТА 2025
1168
ЖИЗНЬ
МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА В ЧЕХИИ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ВЫРАСТЕТ ДО 22 400 КРОН
18:00
23 АВГУСТА 2025
1249
ОБРАЗОВАНИЕ
СКОЛЬКО ТРАТЯТ НА ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ РОДИТЕЛИ В ЧЕХИИ?
12:30
22 АВГУСТА 2025
2510
БИЗНЕС
КЕЛЛНЕР-МЛАДШИЙ ПОЛУЧИТ В НАСЛЕДСТВО 40 МИЛЛИАРДОВ КРОН
17:00
16 АВГУСТА 2025
2125
ЖИЗНЬ
В ПРАГЕ ПРОЙДЕТ BLOGGER FEST 2025: ФЕСТИВАЛЬ ДНЕМ И ВЕЧЕРИНКА НОЧЬЮ
14:00
16 АВГУСТА 2025
1736
ЖИЗНЬ
ИНТЕРВЬЮ С ЕРМЕКОМ ТУРСУНОВЫМ — РЕЖИССЕРОМ, СЦЕНАРИСТОМ, ПИСАТЕЛЕМ
16:30
14 АВГУСТА 2025
3648
БИЗНЕС
В ПРАГЕ ПРОШЕЛ ПРОТЕСТ ПРОТИВ ВОЗМОЖНЫХ УСТУПОК НА ПЕРЕГОВОРАХ США И РФ
09:30
14 АВГУСТА 2025
2461
БИЗНЕС
СДЕЛКА ГОДА? МИЛЛИАРДЕР КРЖЕТИНСКИЙ ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ О ПОКУПКЕ AAA AUTO
19:30
13 АВГУСТА 2025
4108
БИЗНЕС
СТУДЕНТ ЧВУТ СОЗДАЛ САМЫЙ МОЩНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ ЛАЗЕР В ЕВРОПЕ
21:00
12 АВГУСТА 2025
2538
БИЗНЕС
В ЧЕХИИ ЧИСЛО САМОЗАНЯТЫХ ДОСТИГЛО РЕКОРДНОГО УРОВНЯ
12:10
8 АВГУСТА 2025
2605
ЖИЗНЬ
ИПОТЕКА МОЖЕТ ПРЕВРАТИТЬ РАССТАВАНИЕ НЕЖЕНАТЫХ ПАР В АД
16:30
6 АВГУСТА 2025
2344
ОБРАЗОВАНИЕ
ЧЕШСКОГО СТУДЕНТА НЕОБОСНОВАННО ПОДОЗРЕВАЛИ В ПОДГОТОВКЕ УБИЙСТВА — ПОЛИЦИЯ ЗАКРЫЛА ДЕЛО
21:00
5 АВГУСТА 2025
1568
БИЗНЕС
ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ЧЕХИИ ВЫРОСЛИ, ЛИДИРУЕТ ŠKODA
19:30
5 АВГУСТА 2025
1332
БИЗНЕС
ОБЕЩАННОГО ОТЧЕТА ПО ДЕЛУ О БИТКОИНАХ СНОВА НЕ БУДЕТ. КООРДИНАТОР УГЛИРЖ ПЕРЕДУМАЛ