Часть выпускников школ должна самостоятельно платить за медицинскую страховку: срок приближается





«То же самое действует, если школьник не сдал выпускной экзамен в установленный срок и ожидает пересдачи. В таких случаях государство также оплачивает страховку не дольше 31 августа». Обычно пересдачи проводятся в сентябре.



«После сдачи выпускного экзамена в установленный срок государство оплачивает медицинское страхование до конца августа», — пояснила представитель Всеобщей медицинской страховой компании (Všeobecná zdravotní pojišťovna) Виктория Пливова.«То же самое действует, если школьник не сдал выпускной экзамен в установленный срок и ожидает пересдачи. В таких случаях государство также оплачивает страховку не дольше 31 августа». Обычно пересдачи проводятся в сентябре.





Если бывшие учащиеся после окончания школы не начинают работать и не регистрируются на бирже труда, они попадают в категорию лиц без налогооблагаемых доходов, то есть становятся плательщиками страховых взносов самостоятельно. Об этом необходимо уведомить свою страховую компанию и начать совершать регулярные платежи.

То же касается студентов вузов, достигших 26 лет и не обучающихся очно в аспирантуре.





Страховой взнос за месяц нужно оплатить не позднее восьмого числа следующего месяца. Например, за сентябрь — до 8 октября. Оплатить можно несколькими способами: переводом на банковский счет страховой компании, через платежное поручение или непосредственно в офисе страховщика.





Размер страхового взноса привязан к минимальной зарплате и увеличивается при ее индексации. На данный момент он составляет 2 808 крон в месяц. Невыплата взносов может привести к взысканию через судебных приставов.