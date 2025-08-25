Компании ощущают нехватку технических специалистов, несмотря на рост интереса к профессиональным учебным программам
25 августа 2025
19:30
626
Несмотря на рост интереса к профессиональным учебным программам с получением квалификационного свидетельства (výuční list), чешские компании по-прежнему испытывают нехватку квалифицированных специалистов в технических профессиях, особенно в сфере электрики. Такие данные приводит Торгово-промышленная палата Чехии (Hospodářská komora ČR). Компании отмечают, что для решения этой проблемы необходимо усиление профессионального образования в школах и больший акцент на практику.
По информации Палаты, наибольший дефицит наблюдается среди электриков, технических специалистов и механиков, сварщиков, слесарей, операторов металлообрабатывающих станков, каменщиков, сантехников и работников системы отопления.
«В чешском контексте можно ожидать дальнейший рост нехватки специалистов в технических областях — в масштабах тысяч человек в течение пяти–десяти лет», — отметила секретарь секции образования Торгово-промышленной палаты Хелена Уловцова.
Проблему нехватки квалифицированных кадров также отмечает Союз предпринимателей строительной отрасли. «В отрасли уже сейчас не хватает тысяч ремесленников, техников и проектировщиков. Если государство не обеспечит системную поддержку технических профессий, через несколько лет некому будет реализовывать даже ключевые государственные заказы», — предупредил технический директор союза Павел Шевчик.
Согласно последним данным Национального педагогического института, число студентов, поступающих на программы с квалификационным удостоверением, в последние годы увеличилось: в 2021 году их было 30 199, а в прошлом году — 36 560. Рост связан с периодом, когда часть студентов из-за ограниченной вместимости не могла поступить на программы с получением аттестата о среднем образовании (maturitní obory).
Однако компании по-прежнему считают это число недостаточным, а программы переподготовки не восполняют нехватку специалистов в полной мере. Часть предприятий предпочитает обучать сотрудников внутри компании.
«Будь то молодые выпускники или сотрудники после переподготовки, мы регулярно обучаем их новым технологиям, законодательству и особенностям конкретных проектов. В рамках адаптационного процесса, например, есть возможность получить сертификат профессиональной компетентности в области электрики или работать под наблюдением опытного коллеги на реальном объекте», — отметил управляющий компании COBAP, специализирующейся на технических устройствах зданий, Зденек Тума.
