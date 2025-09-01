Искусственный интеллект меняет школьное образование в Чехии и Словакии





«ИИ уже присутствует в школах. Еще в 2023 году это было уделом нескольких энтузиастов, сегодня же технология используется практически повсеместно», — отмечает преподаватель ИИ и учитель начальной школы Андрей Новик.

При этом большинство учителей сталкиваются с ИИ в повседневной практике, но лишь треть чешских и четверть словацких педагогов применяют его непосредственно на уроках. Чаще ИИ помогает в подготовке: составлении планов уроков, создании учебных материалов или экономии времени на административные задачи.





Для учеников ИИ, особенно ChatGPT, стал повседневным инструментом. Он помогает им собирать и обрабатывать информацию, готовиться к занятиям, а также создавать и редактировать тексты.









Родители и педагоги считают внедрение ИИ в школу полезным. 69% чешских родителей поддерживают использование детьми технологий, желая, чтобы дети научились безопасно пользоваться ИИ, понимали его принципы и относились критически.





Несмотря на рост применения ИИ, дети чаще всего узнают о нем из интернета — около трех четвертей учеников, вторым источником становятся социальные сети и друзья. Только 37% чешских учеников и 19% словацких получили информацию о ИИ в школе.

Чешские школы немного опережают словацкие в внедрении технологий, но эффективность использования ИИ ограничена рядом факторов. Учителей останавливают нехватка времени, технической базы и опасения перед возможными рисками. 62% педагогов хотели бы применять ИИ на уроках своего предмета, но пока не знают, как это реализовать.





В Словакии преобладает осторожность, связанная скорее с дефицитом информации, чем с осознанным пониманием рисков. При этом словацкие ученики используют ИИ активнее, чем чешские.





Интересно, что около 10% учеников применяют ИИ для личных бесед, например, о взаимоотношениях, и эксперты прогнозируют рост этого показателя.





Исследование AI Kompas проводилось с декабря 2024 года по март 2025 года в Чехии и Словакии. В опросе приняли участие 4 567 респондентов в Чехии и 2 161 в Словакии, включая учеников, учителей, родителей и руководство школ.