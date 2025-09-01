С 1 сентября школьники Чехии могут брать с собой домашнюю еду и есть ее в столовой
1 сентября 2025
21:00
576
Министерство образования Чехии в последний момент опубликовало постановление, регулирующее изменения в системе школьного питания. Документ вступил в силу 1 сентября, но на внедрение большинства нововведений школам дан год. Единственное правило, которое действует немедленно, — школьные столовые обязаны разрешить детям есть принесённый из дома обед.
Согласно постановлению, опубликованному 27 августа, ученики имеют право употреблять собственную еду в тех же помещениях и в то же время, что и остальные дети. При этом столовые не обязаны хранить или разогревать еду, их помощь ограничивается лишь минимальной поддержкой, например, открытием контейнера маленьким детям.
«Основное — это возможность совместной трапезы, чтобы ребёнок не чувствовал себя изолированным только потому, что не пользуется услугами столовой», — подчеркнул министр образования Микулаш Бек (STAN). До сих пор законодательных норм для этого не существовало, и столовые могли отказать, кроме случаев, когда речь шла о специальных диетах — безглютеновой или безлактозной.
Здоровое питание — с 2026 года
Главные изменения в меню начнут действовать с учебного года 2026/27. Постановление предусматривает отказ от пересоленных сухих смесей, ограничение сладких напитков и более частую подачу овощей.
Готовить школы к реформе будет Государственный институт здравоохранения: осенью он опубликует методические рекомендации, проведёт вебинары и региональные семинары. Поддержку реформе выразили врачи и специалисты по питанию, включая Чешскую ассоциацию профилактической кардиологии.
Эксперты считают изменения необходимыми для улучшения здоровья населения: «Это важный шаг для снижения неблагоприятных эпидемиологических тенденций, которые мы наблюдаем у чехов в последние 10 лет», — говорится в заявлении ассоциации.
Критика и споры
Против постановления выступает Ассоциация общественного питания, называя его «угрозой для системы школьного питания». Основные претензии — недостаточное тестирование и риск увеличения объёмов выбрасываемых продуктов.
