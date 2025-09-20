Влияние семьи и района: почему одни чешские дети учатся в вузе, а другие нет











Согласно последнему отчету ОЭСР, Чехия входит в число стран с наименьшей долей населения с высшим образованием. Его имеют 27% людей в возрасте от 25 до 64 лет, в то время как средний показатель по странам ОЭСР составляет 42%. В отчет включены данные всех 38 стран ОЭСР и других партнерских государств.











«Молодые люди из семей, где хотя бы один родитель получил высшее образование , имели более чем восьмикратные шансы на получение университетского диплома по сравнению со сверстниками из семей, где ни один родитель не имел даже аттестата», — отметил Йозеф Бернард, автор исследования из Национального института SYRI.











Также влияние оказывают книги в доме: «Дети, выросшие в семьях с менее чем 20 книгами, имели в шесть раз меньшие шансы закончить университет, чем те, у кого дома было более 200 книг». Важна и стабильность семьи: дети , выросшие с биологическими родителями, имеют примерно в два раза больше шансов получить высшее образование . Женщины в исследовании показали более чем двукратное преимущество перед мужчинами.

На шансы также влияет место жительства. Детство в более образованной среде повышает вероятность получения высшего образования. По словам Бернарда, «регулярные контакты с людьми с более высоким образованием могут повышать образовательные амбиции детей и родителей. Образованность района также отражается на социальном составе одноклассников».





















Высшее образование чаще встречается в крупных городах, где больше возможностей выбора и легче доступ к университетам. Тем не менее данные показывают, что вероятность обучения в университете увеличивается и в районах с более стабильными семьями и низким уровнем разводов, что характерно для сельской местности и юго-восточной части страны.

При этом уровень безработицы и бедности в районе проживания, по данным исследования, не является прямым препятствием для получения высшего образования. Дети из районов с высокой безработицей имеют нормальные шансы на университет, если их семьи располагают обычными ресурсами. Анализ проведен на основе данных 1 656 человек, родившихся в 1975–1997 годах.