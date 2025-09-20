ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ОБРАЗОВАНИЕ

Влияние семьи и района: почему одни чешские дети учатся в вузе, а другие нет

Новости и статьи
20 сентября 2025
18:00
879
По данным Национального института SYRI, дети родителей с высшим образованием имеют многократно больше шансов закончить университет по сравнению с детьми из семей, где ни один из родителей не получил такового. Исследование также показало, что на возможность получения высшего образования влияет стабильность семьи и место проживания в детстве. Дети, родители которых не в разводе, тоже имеют более высокие шансы на университетскую степень.
Согласно последнему отчету ОЭСР, Чехия входит в число стран с наименьшей долей населения с высшим образованием. Его имеют 27% людей в возрасте от 25 до 64 лет, в то время как средний показатель по странам ОЭСР составляет 42%. В отчет включены данные всех 38 стран ОЭСР и других партнерских государств.




«Молодые люди из семей, где хотя бы один родитель получил высшее образование, имели более чем восьмикратные шансы на получение университетского диплома по сравнению со сверстниками из семей, где ни один родитель не имел даже аттестата», — отметил Йозеф Бернард, автор исследования из Национального института SYRI.




Также влияние оказывают книги в доме: «Дети, выросшие в семьях с менее чем 20 книгами, имели в шесть раз меньшие шансы закончить университет, чем те, у кого дома было более 200 книг». Важна и стабильность семьи: дети, выросшие с биологическими родителями, имеют примерно в два раза больше шансов получить высшее образование. Женщины в исследовании показали более чем двукратное преимущество перед мужчинами.




На шансы также влияет место жительства. Детство в более образованной среде повышает вероятность получения высшего образования. По словам Бернарда, «регулярные контакты с людьми с более высоким образованием могут повышать образовательные амбиции детей и родителей. Образованность района также отражается на социальном составе одноклассников».




Высшее образование чаще встречается в крупных городах, где больше возможностей выбора и легче доступ к университетам. Тем не менее данные показывают, что вероятность обучения в университете увеличивается и в районах с более стабильными семьями и низким уровнем разводов, что характерно для сельской местности и юго-восточной части страны.




При этом уровень безработицы и бедности в районе проживания, по данным исследования, не является прямым препятствием для получения высшего образования. Дети из районов с высокой безработицей имеют нормальные шансы на университет, если их семьи располагают обычными ресурсами. Анализ проведен на основе данных 1 656 человек, родившихся в 1975–1997 годах.
образование студенты университеты
