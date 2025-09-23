Дети хотят права на выбор одежды: конфликт в чешской начальной школе
23 сентября 2025
15:00
461
В начальной школе на улице Сироткова в Брно ввели новые правила касательно одежды. Теперь учащимся запрещено приходить на уроки в спортивных штанах, а также в одежде с открытым животом или плечами.
Новые правила стали предметом споров. Часть детей считает их несправедливыми и намерена обсудить вопрос с руководством школы. «Почему нужно запрещать кроп-топы, если видно только немного живота, а мальчики могут носить рваные джинсы? Это похоже на дискриминацию», – сказала одна из учениц, добавив, что такого же мнения придерживается большинство её одноклассников и одноклассниц.
Директор школы Дан Едличка пояснил, что целью изменений является воспитание у детей умения выбирать одежду, соответствующую ситуации. «Мы хотим, чтобы ученики понимали: в школу уместно приходить в одежде, которая прикрывает бедра и ягодицы, без глубоких вырезов. Спортивные штаны предназначены для спорта и отдыха, а не для занятий», – сказал он.
Если ребёнок приходит в неподходящей одежде, например в майке или кроп-топе, у входа ему выдают футболку с логотипом школы, которую он обязан надеть. В случае, если ученик приходит в спортивных штанах, его отправляют домой переодеваться в подходящие брюки или юбку.
Министерство образования Чехии и Чешская школьная инспекция заявили, что законодательных препятствий для таких изменений в школьных уставах нет. По словам руководства школы, родители в целом положительно восприняли новые правила. Ученики, однако, настаивают на проведении обсуждения с администрацией.
