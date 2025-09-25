Павел выступил в Гарварде, где получил футболку от чешских студентов
25 сентября 2025
16:30
193
Он заехал туда по пути из Нью-Йорка, где участвовал в Генеральной Ассамблее ООН, в Прагу. На лекцию и дискуссию с президентом зарегистрировалось около 500 студентов, а перед встречей состоялась торжественная церемония поднятия флага, традиционно проводимая в честь действительно значимых гостей.
Вопросы студентов и модератора касались, в частности, текущей ситуации в области безопасности в мире и, конечно, войны в Украине. Также прозвучал вопрос о том, как Европа смогла бы защититься от угроз безопасности без участия США. Павел отметил, что в рамках чешской инициативы по поставкам боеприпасов Украина уже получила до 3,5 миллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов.
Гарвардские Европейские исследования, являющиеся старейшими в США, делают университет важным центром контактов и в нынешние непростые времена. На встрече также присутствовали чешские студенты, которые подарили президенту футболку университетской спортивной команды.
Павел подчеркнул, что Москва стремится отменить международный порядок, сложившийся после холодной войны. Если ей это удастся, это будет означать не только восстановление российской сферы влияния в Центральной и Восточной Европе, но и конец свободы, прав человека и достоинства для более чем 100 миллионов людей.
Президент отметил, что Путин, чья страна стала «решительным агрессором», не заинтересован в мирных переговорах, а его цель — заставить Украину подчиниться. «Украина — это наше испытание. Если мы позволим России нарушать границы и соглашения, никто из нас не сможет чувствовать себя в безопасности», — предупредил он студентов.
