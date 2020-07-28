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Страхование в Чехии: все о компании SYNERGY

Страхование в Чехии: все о компании SYNERGY

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Об оформлении комплексной медицинской страховки приходится думать еще на этапе подготовки переезда в Чехию: без нее не получить визу и легально не въехать в страну. Покупать ее нужно и при каждом продлении визы. Многие относятся к этому формально и обращаются к случайным посредникам, вместо того чтобы выбрать надежную компанию, которая не только предложит выгодные расценки и большой выбор продуктов, но и будет оказывать поддержку на всех этапах.
Страхование в Чехии: все о компании SYNERGY

Что предлагает компания SYNERGY

Прежде всего это широкий ассортимент услуг, которые могут понадобиться тем, кто только приехал в страну или уже проживает здесь какое-то время.

– Оформление страховки (в т.ч. онлайн)

Среди партнеров SYNERGY — передовые страховщики, включая Slavia, Ergo, AXA и Pojišťovna VZP. Вы можете оформить страховку любого типа быстро и недорого. Помимо прочего, доступны страховки для иностранных студентов, для беременных, для спортсменов и туристическое страхование, принимаемое визовыми центрами.

– Сбор полного пакета документов для продления визы

Опытные сотрудники возьмут на себя хлопоты, связанные с этим процессом, что позволит вам сберечь время и нервы. 

– Заполнение анкеты для продления визы. Вам не только помогут в заполнении, но и выдадут бланк. 

– Профессиональный судебный перевод. Вы получите в кратчайшие сроки заверенный перевод документов с русского или украинского языка на чешский.

– Юридическая поддержка по визовым и прочим вопросам, связанным с проживанием в Чешской Республике

– Консультации 24/7 в формате онлайн и по телефону и очно в офисе в рабочие часы

 

Почему стоит выбрать страховки в SYNERGY

Главная задача компании — предоставлять качественные услуги по низким ценам. Вам помогут оформить полис и решить все вопросы, связанные с пребыванием в республике.

– Фирма сотрудничает с аккредитованными Министерством внутренних дел ЧР страховщиками: Slavia, Ergo, AXA, Pojišťovna VZP и др.

– SYNERGY предлагает весь спектр услуг по оформлению страховок в Чехии: от подбора продукта до сбора всевозможных справок и судебного перевода по выгодному тарифу. 

– Доступны все виды страхования: студенческие страховки для обучения в чешских вузах, для работы в Чехии, туристические для ваших друзей и родственников, приезжающих в гости, а также страхование спортсменов и беременности. 

– Гарантия лучшей цены на рынке. Вы будете приятно удивлены ценами на страховки и точно впишетесь в бюджет.

– Сотрудники находят особый подход к каждому клиенту. Хотя фирма довольно молодая, она уже может гордиться 3000+ довольных клиентов. 

– Оказывается помощь в продлении визы, начиная со сбора документов и заканчивая заполнением анкеты.

– Офис удобно расположен в самом центре Праги, у Вацлавской площади.

– Наконец, SYNERGY постоянно проводит специальные акции и предлагает бонусы. Например, сейчас в ее инстаграме проходит конкурс, участники которого могут выиграть наушники Apple AirPods PRO. За каждого приведенного друга действующим клиентам гарантированно выплачивается 1000 крон, и периодически бывают очень привлекательные скидки.

 

Можно ли обойтись без страховки?

Даже если отбросить тот факт, что она необходима для получения и продления визы (читай — легального проживания в стране), вспомните, что ее первоначальная задача — покрывать стоимость медицинского обслуживания. Без нее лечение в Чешской Республике дорогое, и с этим лучше не шутить. Кроме того, важно не просто иметь полис, но и убедиться, что его будет принимать достаточное количество врачей и клиник. 

Итак, приобретите качественный страховой полис, которым вы действительно сможете пользоваться, и не переплачивайте. Обратившись в SYNERGY INSURANCE, вы сэкономите время и деньги: для вас подберут оптимальный вариант обслуживания в одной из лучших страховых компаний Чехии.

Адрес: Mezibranská 4, 110 00 Nové Město, Praha
Тел.: +420 774 488 998
E-mail: info@synergy-pojisteni.cz

Узнать дополнительную информацию, в том числе об актуальных спецпредложениях, и задать вопросы можно на сайте и в соцсетях Facebook, ВКонтакте и Instagram.

 

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