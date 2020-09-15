Страховки Synergy — выгоднее не найдешь!

Пришло время покупать медицинскую страховку в Чехии и вы оказались перед выбором, в какую страховую компанию обратиться? Самые выгодные цены и условия вы найдете в Synergy, а еще вас ждут приятные бонусы и ценные подарки.

Итак, вы уже убедились, что без медицинского страхования в Чехии вам не обойтись (а если еще нет — читайте этот материал), и дело за малым: определиться с компанией, которая предложит большой выбор страховок, низкие цены и надежный сервис. Рекомендуем обратиться в Synergy Insurance, где вас ждет все это и кое-что еще.

Почему Synergy?

Компания работает с передовыми, аккредитованными Министерством внутренних дел ЧР страховыми партнерами — Slavia, Uniqa, Ergo, AXA, PVZP — и предлагает все виды страховок, которые могут понадобиться жителям и гостям Чехии: для иностранных студентов, для беременных, для спортсменов и туристическое страхование, принимаемое визовыми центрами. Здесь вы найдете годовые комплексные страховки по самым низким в Чехии ценам.

Возможность оформить страховой полис дешево — важное, но не единственное преимущество Synergy. Компания предлагает множество дополнительных услуг, включая сбор документов для продления визы, заполнение анкеты, профессиональный судебный перевод на чешский с русского и украинского, юридическую поддержку, консультации по медицинским вопросам в режим 24/7.

Вы сможете оформить страховку выгодно, удобно и быстро, в том числе в режиме онлайн. А еще компания с радостью дарит подарки своим клиентам и постоянно проводит акции, которые вы не захотите пропустить.

Время подарков!

Покупка страховки — дело важное и нужное, а подарки и хорошая компания могут сделать его еще и приятным. Приходите в Synergy вместе с другом, и вы оба получите по 1000 крон!

Любите музыку? Вы снова по адресу. Каждый девятый обладатель страховки получает Apple AirPods . Подобнее об этой акции читайте в Instagram.

Кроме того, клиентов ждет масса ценных презентов и розыгрышей призов, не считая «скучных» скидок на и без того самые дешевые страховки на чешском рынке.

Быстро, дешево и надежно с Synergy Insurance!

У вас появились дополнительные вопросы? В компании с радостью на них ответят. Свяжитесь с ее представителями через Instagram, Facebook, VKontakte, по e-mail или зайдите на сайт, чтобы узнать все подробности.

Кроме того, каждый рабочий день вас ждут в офисе в самом центре Праги — в 50 метрах от метро Muzeum по адресу Mezibranská 1579/4, Praha, тел. +420 774 488 998.



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