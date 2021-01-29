Культурные различия: русские и чехи

В Чехии живет около 40 тысяч иммигрантов из России. Некоторые из них смогли интегрироваться в чешскую среду, другие — держатся обособленно и часто ссылаются на разницу менталитетов. О культурных различиях между русскими и чехами читайте в статье Карины Тохтаровой, бизнес-консультанта и студентки докторской программы Факультета гуманитарных наук Карлова Университета.

Фото: Michal Starý

Очевидно, что отдельные культуры по-разному воспринимают личные, социальные и национальные ценности. Эмиль Дюркгейм, основатель французской социологической школы, утверждал, что само общество является источником этих ценностей, оно создает критерии индивидуальной морали. Это значит, что человек неотделим от среды, в которой он живет, он часть своей культуры.

Знакомство с ценностями других культур — это важный элемент образования. Это знание помогает выстраивать профессиональные и межличностные отношения, но даже тот, кто обладает этим знанием, не всегда с легкостью его применяет. Понять другого непросто.

Описание культурных различий это всегда деликатная тема. Поэтому я начну со своего личного опыта: я русская и какую-то часть своей жизни прожила в России. В Чехии я живу уже 18 лет, у меня есть чешское гражданство и пятнадцатилетний профессиональный опыт в банковском и девелоперском секторе. Мне приходилось работать с представителями разных культур, поэтому я знаю, что русские и чехи отличаются друг от друга. Иногда они совсем не могут сработаться.

Ричард Льюис, специалист в области межкультурного взаимодействия, делит культуры на три типа: моноактивные, полиактивные и реактивные. Здесь и кроется ответ на вопрос, почему у людей не всегда получается найти общий язык.

Мой профессиональный опыт показал мне, что чехи — представители моноактивной культуры, ориентированной на выполнение одной конкретной задачи. Они планируют, придерживаются определенного расписания, настолько концентрируются на одной задаче, что часто упускают из виду конечную цель. Они избегают открытой конфронтации с партнерами. Чехи тщательно анализируют задачу, делят ее на отдельные шаги и двигаются к цели постепенно. Этот путь не всегда бывает самым эффективным.

К чертам полиактивной культуры относятся гибкость и проактивность. Это о русских людях. Они делают упор на межличностные отношения, часто сначала бывают недоверчивыми, но со временем становятся дружелюбными и разговорчивыми. По сравнению с моноактивными чехами полиактивные русские непредсказуемы, они не всегда действуют по плану, чаще принимают интуитивные решения.

Шведы, англичане и жители азиатских стран — это представители реактивных культур. Они внимательные и терпеливые интроверты, которые редко инициируют двусторонние дискуссии и избегают конфликтов.

Я приведу пример из практики. В рамках своей работы я занимаюсь анализом данных в сфере девелопмента. Чешская девелоперская компания с сильной позицией на рынке уже восемь лет покупает исторические многоквартирные дома в центре Праги, чтобы потом провести тщательную реконструкцию и перепродать их с увеличением стоимости.

Из сотен домов для покупки наша компания выбирает около пяти в месяц. Работа начинается только после комплексной проверки — каждый отдел (технические специалисты, архитекторы, продавцы) должен представить свой отчет.

98% дел для нашей компании заканчиваются неудачей. Как только мы заявляем о своем намерении купить дом, выясняется, что он уже продан. Покупатель, как правило, представитель полиактивной культуры — русский или итальянец. Они, вероятно, пропускают некоторые этапы, отказываются от тщательно продуманных шагов в пользу интуитивного принятия решений, поэтому действуют быстрее. Время играет ключевую роль на рынке многоквартирных домов, часто полиактивные игроки одерживают победу.

Особенности чешского менталитета можно заметить не только в рабочей среде. Историк Михал Шронек в книге «Культура в международном бизнесе» пишет: «Типичного чеха не существует». Тем не менее существуют исследования, посвященные культурным особенностям чехов. Некоторые из этих особенностей можно заметить, только если смотреть со стороны, другие — чехи и сами замечают в себе.

В далеком 1992 году среди чехов проводился опрос о типичных чертах характера, присущих им. Среди негативных черт выделялись зависть (ее назвали 28% респондентов), конформность (15%), эгоизм (11%) и лень (11%). Среди положительных — трудолюбие, чувство юмора, обучаемость, культура и образованность. С одной стороны, у типичного чеха нет грандиозных целей и он доволен жизнью в своем маленьком мире, с другой — он опытен и трудолюбив.

По словам Ивана Нового, заведующего кафедрой психологии и социологии управления Пражского экономического университета, поведение чехов различается в зависимости от того, с кем они общаются. Они очень любезны к друзьям и знакомым, но, если незнакомец просит их об одолжении, они не станут решать его проблему и проявлять заинтересованность. Чехи умеют извиняться за свои ошибки, но часто ищут оправдания; они избегают конфликтов, потому что не всегда могут их успешно разрешить.

Характер типичного русского человека определить сложно. В состав Российской Федерации входят 22 республики, в каждой из которых живут люди со своим национальным характером. Кажется, что в отличие от чехов, довольных своим тихим и спокойным домом, жители России чувствуют себя частью огромной державы, которая целенаправленно стремится к мировому лидерству. Российское стремление к абсолюту порой носит религиозный характер, оно основано на вере в осуществление амбициозных планов «как на небе, так и на земле».

Типичный русский — это чуткий человек, который умеет сопереживать другому. В отличие от чехов русские при обращении почти не используют ученые степени, потому что русский готов отказаться от соблюдения формальностей, если с деловым партнером отношения складываются хорошо. Русский с трудом переносит критику и отказы — не любит как говорить, так и слышать «нет» в свой адрес.

Чтобы лучше понять чужую культуру, недостаточно только подмечать различия. На разницу менталитетов влияют исторические факты, географическое положение, религия и, в случае России, даже суровый климат.

А вы замечали разницу менталитетов? Через сколько лет проживания в другой стране приходит понимание и принятие?

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