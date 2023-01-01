Новый сайт ČBA Monitor расскажет, как обстоят дела в стране

​На сайте можно сравнить цены на жилье в разных регионах, а также использовать данные Dataligence для отслеживания роста цен.

Чешская банковская ассоциация (ČBA) на этой неделе представила новый сайт под названием ČBA Monitor. Его целью является предоставление полезной информации об экономике и банковском деле. Главным преимуществом сайта является его наглядность, что облегчает пользователям доступ к ключевым данным.

Сайт cbamonitor.cz объединяет информацию, которая обычно разбросана по различным базам данных и источникам. Прямо на главной странице посетители могут найти данные, предоставленные Чешским статистическим управлением, Чешским национальным банком и частными банками.

Моника Захалькова, исполнительный директор ČBA, объяснила журналистам на презентации, что цель сайта - обеспечить легкий доступ к информации, которую иначе было бы трудно найти.

На сайте есть экономический раздел, в котором представлена информация об основных статистических данных, таких как инфляция, валовой внутренний продукт, безработица, заработная плата и промышленное производство. По словам главного экономиста CBA Якуба Сейдлера, сайт будет регулярно обновляться в течение часа после публикации соответствующих данных Чешским статистическим управлением.

Банковский раздел сайта позволяет пользователям сравнить развитие активов в банковском секторе, объемы депозитов и кредитов, а также прибыльность банков. Эта информация особенно важна в контексте налога на чрезвычайную прибыль, который государство ввело для банков на этот год и два следующих для покрытия чрезвычайных расходов, связанных с энергетическим кризисом. На сайте также представлена информация о динамике процентных ставок по потребительским кредитам и ипотеке.

Кроме того, на сайте можно сравнить цены на жилье в разных регионах и с течением времени, а также использовать данные Dataligence для отслеживания ценовых тенденций с ежемесячной периодичностью и с точки зрения реализованных цен, отметил Сейдлер.

Источник: novinky.cz

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