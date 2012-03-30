Чехия в шоке от количества иностранцев, подающих заявления на ПМЖ

Если иностранцы из третьих стран хотят подать заявление на постоянное проживание в Чешской Республике, они должны сдать экзамен по чешскому языку. Два года назад этот экзамен стал сложнее, поэтому Министерство образования ожидало, что количество заявок снизится. Но произошло обратное.

«По сравнению с предыдущими годами интерес к экзамену вырос почти в десять раз, что, к сожалению, отразилось на сроках ожидания. Такой высокий интерес нельзя было предвидеть, потому что невозможно предсказать, захочет ли иностранец, обратившийся в Департамент по предоставлению убежища и миграционной политике Министерства внутренних дел, остаться в Чешской Республике, и если да, то выберет ли он в качестве своего статуса постоянное место жительства или продолжит оставаться здесь на долгосрочной основе», — объясняет Анета Леднова, пресс-секретарь Министерства образования.

Большой интерес к экзамену по чешскому языку объясняется, в частности, прибытием иностранцев по программе для высококвалифицированных работников, объявленной семь лет назад.

«До сих пор иностранцы проживали здесь на основании долгосрочных видов на жительство, чаще всего на основании так называемых карточек работника. Это позволяет большинству из них через пять лет подать заявление на получение постоянного вида на жительство», — сообщила пресс-секретарь МВД Гана Мала.

По оценкам Министерства внутренних дел, в этом году до 30 000 человек подадут заявление на получение ПМЖ, что на 28% больше, чем в прошлом году. В 2022 году МВД зарегистрировало 23 428 заявлений по сравнению с 24 113 годом ранее.

«Прогноз министерства учитывает возможное увеличение числа заявлений в связи с большим ростом трудовой миграции, то есть владельцев трудовых карт, после 2015 года, особенно в 2018 и 2019 годах», — сказала Мала.

Таким образом, хотя рост числа заявлений не связан напрямую с войной в Украине, он может сыграть определенную роль. До начала войны украинцы были наиболее представленной в Чехии группой граждан со всеми видами разрешений на проживание.

Иностранцы, прибывшие в Чехию не позднее 2018 года, выполнят или, возможно, уже выполнили необходимое условие для получения постоянного вида на жительство, а именно пять лет непрерывного проживания в Чехии. Учитывая ситуацию в Украине, у ее жителей может появиться больше мотивации для постоянного проживания в Чехии.

Сдать экзамен по чешскому языку непросто. И речь не идет о необходимости продемонстрировать знание чешского языка на уровне А2. Проблема в том, что сложно вообще подать заявку на сдачу экзамена. В настоящее время по всей Чешской Республике до конца года даты заполнены.

В Чешской Республике существует более 20 учреждений, которые проводят экзамены по чешскому языку для иностранцев. Помимо областных городов, они работают, например, в Писеке, Бржецлаве, Колине и Клатови. С другой стороны, в Пардубицком крае и на Высочине их нет.

«Мы стараемся предложить как можно больше возможностей, но желающих очень много», — подтверждает Лукаш Влчек, директор Регионального центра образования и языковых школ в Пльзене.

Новые даты и новые экзамены

Вторжение российских войск в Украину также сыграло свою роль в этом вопросе. Учителя, которые обычно проводят экзамены для иностранцев, начали преподавать чешский язык ученикам, прибывшим из Украины, помимо своей постоянной работы. Не у всех из них хватает времени на организацию экзаменов.

Сейчас Министерство образования ищет способы хотя бы частично облегчить ситуацию. Путем изменений в постановлении правительства министерство хочет добавить два вида экзаменов, с помощью которых иностранцы смогут сравнительно легко доказать, что они владеют чешским языком на достаточном уровне. Это тест для врачей, стоматологов и фармацевтов и экзамен по чешскому языку для получения гражданства. Этот экзамен на один уровень сложнее, но заявители сдают его заранее, чтобы впоследствии подать заявление на получение гражданства. Кроме того, в этом случае легче найти свободные даты.

«Это позволит снизить административную нагрузку для всех участников процесса и сэкономить деньги», — пишет Министерство образования в своей пояснительной записке.

Министерство образования также пытается расширить возможности сдачи экзаменов по чешскому языку. Недавно утвержденная поправка к закону о проживании иностранцев позволила университетам проводить экзамен, если в их учебной программе есть чешский язык как иностранный. В министерстве заявили, что они смогут принимать экзамены уже в октябре этого года.





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