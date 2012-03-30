Украинских детей некому учить чешскому языку

Чешские школы доброжелательно относятся к украинским ученикам, но часто не дают им достаточных знаний чешского языка. На это указывает в своем исследовании группа экспертов из Национального института SYRI, который занимается вопросами социально-экономического неравенства и системных рисков.





Отсутствие языковых навыков - одна из причин, по которой украинским детям сложнее адаптироваться в коллективе.





"Когда ребенок приходит в школу, было бы хорошо, чтобы он в кратчайшие сроки достиг хотя бы коммуникативного уровня чешского языка, а если возможно, то и уровня, близкого к уровню чешских школьников. Однако для этого необходимо интенсивное обучение чешскому языку, которое чешские школы могут обеспечить лишь в ограниченном объеме", - пояснила Seznam Zprávy Клара Шедьова, руководитель исследовательской группы.





Преподавание чешского языка взяли на себя учителя чешского языка и литературы, которые не имеют опыта преподавания иностранцам. В других случаях вновь прибывшим ученикам помогают украинские ассистенты, которые понимают украинский язык, но часто не имеют педагогического образования.





Пробелы в системе





Тем не менее, Шедьова говорит, что более эффективного ответа на подобную ситуацию быть не могло. "Например, очень мало места уделяется образованию иностранцев на педагогических факультетах или в бакалавриате, и у нас нет специализации для преподавателей чешского языка как иностранного", - добавила она.





Согласно информации Министерства образования, молодежи и спорта (МОМС), иностранные школьники должны обучаться чешскому языку у квалифицированных учителей, в идеале с опытом обучения иностранцев. Это может быть как учитель первого класса, так и учитель чешского или иностранного языка.





При этом хорошо, если они прошли программу подготовки учителей чешского языка как второго языка. "Мы аккредитуем образовательные программы для повышения квалификации педагогических кадров, которые включают в себя более длительные и более короткие курсы, предлагаемые в основном Национальным педагогическим институтом Чешской Республики, а также университетами и другими организациями", - сказала пресс-секретарь министерства Анета Леднова.





Факультет искусств Карлова университета предлагает направление преподавания чешского языка как второго языка, которое специализируется на средних школах. Университет имени Масарика предлагает магистерскую программу "Преподавание чешского языка и литературы для начальных школ", специализирующуюся на учениках с другим родным языком.





В рамках непрерывного образования можно изучать чешский язык для иностранцев в Западночешском университете в Пльзене или Южночешском университете.





Учителя также могут повысить свою квалификацию для обучения школьников с другим родным языком на курсах, организованных, например, некоммерческим обществом META.





Однако систематического включения этой области в систему высшего образования до сих пор нет. "Никто не сказал педагогическим факультетам, что им нужно аккредитовать такие курсы, как чешский для иностранцев или чешский как иностранный язык, и они сами не инициировали это. Нам нужны специалисты, которые могут посредничать в преподавании чешского языка как иностранного. Этого не может и не может сделать тот, кто изучал чешский язык", - сказала в интервью изданию Seznam Zprávy Люция Слейшкова, аналитик из образовательного учреждения EDUin.





Проблема нехватки учителей влияет на уровень владения чешским языком украинскими школьниками и на их будущее трудоустройство, если они решат остаться в Чехии. Это уже отражается на уровне успешности поступления в средние школы.





"Подавляющее большинство детей, которые не попадают в средние школы, - украинцы. И причина, конечно же, не в IQ, знаниях или способностях, это явно проблема языковых навыков", - добавила Слейшкова.





Редакция Seznam Zprávy обратилась в пять начальных школ в городах с большим количеством украинцев, а именно в Праге, Брно, Пльзене, Карловых Варах и Теплице. В трех случаях школам удалось найти специалистов для преподавания чешского языка как иностранного.





В начальной школе Staňkova в Брно, где украинские ученики составляют около трети от общего числа учащихся, их обучают специалисты по классическому чешскому языку. "Возможно, это могут делать и другие учителя, но лучше, если у них есть диплом по чешскому языку. Я считаю, что каждый учитель должен знать, как работать с иностранцами", - говорит Яна Главачкова, директор школы. По ее словам, раньше в школе работали учителя, специализирующиеся на чешском как втором языке, но сейчас их заменяют преподаватели классического чешского языка.





Однако Ирена Эйснерова, директор начальной школы Na Stínadle в Теплице, не согласна с Главачковой. В ее школе учатся 15 украинских детей, но у них нет учителей, которые преподают чешский как второй язык. "Я считаю отсутствие таких учителей проблемой, потому что я сама учитель чешского языка и, конечно, не осмелилась бы учить украинцев. Я просто не смогу этого сделать", - сказала она.





Знание чешского языка необходимо украинским детям для общей адаптации в классе. Если преподавания в школе недостаточно и у семьи есть возможность, она может организовать репетиторство после уроков.





Тамара Корован и ее сын также воспользовались этой возможностью. Они покинули Украину прошлой весной из-за войны и сейчас живут в Брно.





"Благодаря репетиторству чешский язык дается моему сыну легко и естественно. Но важен и психологический аспект. Ситуация войны на родине и то, что его близкие остались в тылу, очень тяжелы для него. Есть дети, которые быстро адаптируются, но мы не смогли", - объясняет Корован.





Однако время также является важным фактором в изучении языка и общей адаптации. "Даже если у них, возможно, нет доступа к совершенно идеальному преподаванию чешского языка, они все равно находятся в чешской среде и постепенно изучают язык", - добавила исследователь Шедьова.





Украинские школьники являются самой большой группой иностранцев в чешской системе образования. По состоянию на март прошлого года в чешских школах обучался 51 281 украинский ребенок. Из них почти 40 000 - в начальных школах и только около 3 300 - в средних.





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