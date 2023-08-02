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Можно ли перевезти родных в Чехию по воссоединению семьи?
3 АВГУСТА 2023
16:59
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В этом видео эксперт Оксана Мансурова, специалист по страхованию иностранцев в Чехии, делится ценной информацией о воссоединении семьи с ближайшими родственниками: детьми и немощными родителями, а также супругами и партнерами. Если вы сталкиваетесь с этими вопросами или вам предстоит процесс воссоединения, обязательно посмотрите!
Уважаемые читатели, рады сообщить вам о новом видео, которое только что вышло на нашем ютуб-канале информационного портала 420on! В этом выпуске видео вы узнаете об ограничениях по возрасту при воссоединении семьи и о том, какие страховки могут быть необходимы в этом процессе. Будем рады, если данная информация окажется полезной для вас и поможет вам в важных вопросах. Приятного просмотра!
Оксана Мансурова предоставляет консультации как страховой агент, помогая своим клиентам разобраться во всех тонкостях и особенностях процесса. Записаться на платную консультацию к Оксане можно по номеру +420 776 775 595, а также вы можете связаться с ней через Viber, Telegram или WhatsApp. В случае покупки страховки консультация бесплатна.
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Оксана Мансурова предоставляет консультации как страховой агент, помогая своим клиентам разобраться во всех тонкостях и особенностях процесса. Записаться на платную консультацию к Оксане можно по номеру +420 776 775 595, а также вы можете связаться с ней через Viber, Telegram или WhatsApp. В случае покупки страховки консультация бесплатна.
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