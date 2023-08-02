Можно ли перевезти родных в Чехию по воссоединению семьи? Анастасия Князева 3 АВГУСТА 2023 16:59 580

В этом видео эксперт Оксана Мансурова, специалист по страхованию иностранцев в Чехии, делится ценной информацией о воссоединении семьи с ближайшими родственниками: детьми и немощными родителями, а также супругами и партнерами. Если вы сталкиваетесь с этими вопросами или вам предстоит процесс воссоединения, обязательно посмотрите!





Оксана Мансурова предоставляет



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