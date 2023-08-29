Большая задолженность за энергию? Люди могу обжаловать счета

Счет за тепло и воду, включая ее подогрев, поверг в шок также жителей многоквартирных домов в деревне Козлов (Оломоуцкий край). В поселке живут 267 человек, там 120 квартир, и некоторым после перерасчета придется доплатить за прошлый год более 100 000 крон.





– В ситуации, подобной той, что произошла в поселке Лубы, что можно посоветовать жильцам муниципальных квартир?





– Вероятно, со стороны города имело место некоторое пренебрежение. Я бы предположил, что городские власти могли бы лучше общаться со своими жителями и информировать их о том, что ждет впереди.





Однако потребитель должен был знать в течение полутора лет, что цены на энергию повлияют и на теплоснабжение, а значит, увеличивать предоплату и создавать резервы. Тем не менее я был удивлен таким огромным ростом.





– Можно ли с этим что-то сделать, могут ли люди жаловаться на свои счета?





– Конечно, они могут жаловаться. В случае с Лубы это также произошло в прошлом году, Управление по регулированию энергетики провело расследование. Я боюсь, что эта проблема долгосрочная и коренится в отношениях между городом и поставщиком тепла.





Потребители также должны знать, что мы находимся в периоде повышения цен на энергию, и мы должны подготовиться к этому, в том числе путем принятия мер для того, чтобы потреблять как можно меньше тепла.





– А что если у людей нет денег, чтобы сразу оплатить задолженность? Существуют ли какие-либо формы помощи со стороны государства? Может быть, распределение платежей?





– Все возможно, я бы начал с экономии, прежде всего нужно начать с себя. Конечно, можно попросить подрядчика о рассрочке и плане платежей. Вопрос в том, сможет ли при такой большой сумме поставщик тепла разнести платежи, указанные в счете, по следующим периодам. Можно также обратиться к государству за жилищным пособием, или за финансовой помощью в чрезвычайных ситуациях, или в Бюро труда.















Следите за новостями Чехии в соцсетях:













