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ВИДЕО: СТРАХОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ В ЧЕХИИ В 2023 ГОДУ

Новости 420on
8 сентября 2023
14:42
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В этом выпуске вы узнаете, какие бывают страховки для беременных в Чехии. Какие ошибки совершают иностранцы при выборе страхового полиса? Чем отличается комплексное страхование от страховки для беременных? Какая сумма страхового покрытия и что включено в страховой полис? Оксана Мансурова также расскажет про страхование новорожденных.
Уважаемые читатели, рады сообщить вам о новом видео, которое вышло на ютуб-канале информационного портала 420on! В этом выпуске вы узнаете:

00:23 Какие бывают страховки для беременных в Чехии
04:47 Ошибки при выборе страхового полиса
09:26 Комплексная страховка и страховой полис для беременных
11:09 Сумма страхового покрытия страховки по беременности
11:34 Сумма страхового покрытия комплексной страховки
12:23 Что покрывает страховой полис
15:39 Страховка для новорожденных

страхование Чехия семья

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