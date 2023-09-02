ВИДЕО: СТРАХОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ В ЧЕХИИ В 2023 ГОДУ

Новости 420on 8 сентября 2023 14:42 188

В этом выпуске вы узнаете, какие бывают страховки для беременных в Чехии. Какие ошибки совершают иностранцы при выборе страхового полиса? Чем отличается комплексное страхование от страховки для беременных? Какая сумма страхового покрытия и что включено в страховой полис? Оксана Мансурова также расскажет про страхование новорожденных.