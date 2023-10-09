Это просто космос: пристанище наркоманов и пьяниц в Праге наконец поменяется

Здание в пражском районе Палмовка начало строиться в 2014 году по проекту Праги 8, в нем должна была разместиться районная администрация, а также торговый центр. Однако через год работы по возведению здания стоимостью более 1 млрд крон были прерваны и до сих пор не возобновлены. После долгих переговоров в 2021 г. здание Праги 8 перешло в собственность муниципалитета, который впоследствии рассматривал возможность размещения в нем штаб-квартиры службы спасения. В итоге было достигнуто соглашение с государством и EUSPA, чьей нынешней штаб-квартиры в Голешовицах уже недостаточно.





Город объявил о заключении контракта по так называемому методу Design & Build, что означает, что выбранная компания возьмет на себя разработку проектной документации и строительство. Причина этого, по словам представителей муниципалитета, заключается в том, что компания сможет сразу же приступить к работе над теми частями здания, которые останутся неизменными по сравнению с первоначальными планами, одновременно работая над проектированием необходимых модификаций для нужд EUSPA.





EUSPA переехала в Прагу из Брюсселя 6 сентября 2012 г., тогда еще под названием Европейское агентство глобальных навигационных спутниковых систем. Оно объединяет в себе, помимо прочего, оперативное управление космическими программами ЕС, включая такие существующие спутниковые и навигационные проекты, как Galileo, EGNOS и Copernicus. Здание на улице Яновского в Голешовице, по ранее сделанным заявлениям представителей агентства, уже не вмещает 350 человек. В результате расширения сферы деятельности EUSPA количество сотрудников, внешних экспертов и консультантов, работающих в агентстве, постепенно увеличивается с первоначальных 230 человек до 550, запланированных на 2027 год.











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