Чехия стала 12-ой самой безопасной страной в мире

Семнадцатый ежегодный Глобальный индекс мира был объявлен Институтом экономики и мира (Institute for Economics and Peace), который называется независимой и некоммерческой организацией, базирующейся в Сиднее (Австралия).





О результатах исследования этого года сообщила газета The Independent, и они не внушают оптимизма. В течение 2023 года Глобальный индекс мира ухудшился в среднем на 0,42%. Хотя в процентном выражении это не столь значительная разница, подобное ухудшение происходит уже в тринадцатый раз за последние 15 лет.





Афганистан вновь стал самой опасной страной в мире. Далее следуют Йемен, Сирия, Южный Судан и Демократическая Республика Конго. Конечно, война между Россией и Украиной оказала влияние на рейтинг, в результате чего Россия стала шестой самой опасной страной мира, а Украина — седьмой.





В то же время на Украине произошло самое значительное ухудшение ситуации с безопасностью за всю историю. По сравнению с прошлым годом она опустилась на 14 мест, а до войны страна находилась в середине списка из 160 стран.





В число наиболее опасных стран также вошли Сомали, Судан и Ирак. Среди других стран, в которых произошло значительное ухудшение ситуации с безопасностью, — Гаити, Мали и Израиль.





Безопасно, но дорого





На другом конце спектра находятся самые спокойные страны, которые также входят в число самых популярных туристических направлений. Исландия занимает первое место в рейтинге как самая безопасная страна с 2008 года.







Исландия пользуется большой популярностью у туристов не только благодаря своему миролюбию, но и в первую очередь из-за захватывающих дух пейзажей.





За ней следуют Дания, Ирландия, Новая Зеландия и Австрия. Пятерка лидеров почти полностью принадлежит Европе, которая по-прежнему остается самым спокойным континентом, занимая 7 из 10 первых мест. Места с шестого по десятое занимают Сингапур, Португалия, Словения, Япония и Швейцария.