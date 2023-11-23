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Чехия стала 12-ой самой безопасной страной в мире

Новости 420on
26 ноября 2023
10:00
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За последние 15 лет мир стал более опасным, говорится в новом исследовании, ежегодно объявляющем самые опасные и самые безопасные страны. Самая рискованная страна — Афганистан — заняла нелестное первое место в восьмой раз, а самая безопасная — Исландия — удерживает свою завидную позицию уже 11-й год. Украина также попала в число самых опасных стран в результате военных действий. Чехия занимает двенадцатое место в рейтинге самых безопасных стран мира.
Семнадцатый ежегодный Глобальный индекс мира был объявлен Институтом экономики и мира (Institute for Economics and Peace), который называется независимой и некоммерческой организацией, базирующейся в Сиднее (Австралия).

О результатах исследования этого года сообщила газета The Independent, и они не внушают оптимизма. В течение 2023 года Глобальный индекс мира ухудшился в среднем на 0,42%. Хотя в процентном выражении это не столь значительная разница, подобное ухудшение происходит уже в тринадцатый раз за последние 15 лет.

Афганистан вновь стал самой опасной страной в мире. Далее следуют Йемен, Сирия, Южный Судан и Демократическая Республика Конго. Конечно, война между Россией и Украиной оказала влияние на рейтинг, в результате чего Россия стала шестой самой опасной страной мира, а Украина — седьмой.

В то же время на Украине произошло самое значительное ухудшение ситуации с безопасностью за всю историю. По сравнению с прошлым годом она опустилась на 14 мест, а до войны страна находилась в середине списка из 160 стран.

В число наиболее опасных стран также вошли Сомали, Судан и Ирак. Среди других стран, в которых произошло значительное ухудшение ситуации с безопасностью, — Гаити, Мали и Израиль.

Безопасно, но дорого

На другом конце спектра находятся самые спокойные страны, которые также входят в число самых популярных туристических направлений. Исландия занимает первое место в рейтинге как самая безопасная страна с 2008 года.


Исландия пользуется большой популярностью у туристов не только благодаря своему миролюбию, но и в первую очередь из-за захватывающих дух пейзажей.

За ней следуют Дания, Ирландия, Новая Зеландия и Австрия. Пятерка лидеров почти полностью принадлежит Европе, которая по-прежнему остается самым спокойным континентом, занимая 7 из 10 первых мест. Места с шестого по десятое занимают Сингапур, Португалия, Словения, Япония и Швейцария.
Чехия рейтинг Европа

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