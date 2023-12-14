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Обзор цен обязательного страхования авто. Сравнение по всей Чехии
14 декабря 2023
22:00
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Обязательное страхование ответственности перед третьими лицами для автомобилистов в этом году подорожало в среднем на 2,5%. Наиболее значительное повышение зафиксировали автовладельцы в Устецком, Пльзеньском и Либерецком краях. С другой стороны, в Оломоуцком крае цены снизились. В следующем году цены вырастут на 5%, утверждает анализ системы сравнения Srovnejto.cz.
«С 2017 года цены на обязательное страхование ответственности снижались только в последние годы, люди стали меньше ездить, а значит, было меньше страховых случаев. Однако в последние два года сильная инфляция в Чехии привела к росту стоимости ремонта и давлению на страховщиков в сторону повышения страховых тарифов», — говорит Николас Эйх, генеральный директор сравнительного сервиса.
Обязательное страхование гражданской ответственности — это страховка, которую должен иметь каждый владелец транспортного средства. Она покрывает ущерб, причиненный автомобилем здоровью и имуществу других людей. Такую страховку предлагает эксперт по страхованию иностранцев в Чехии Оксана Мансурова.
По данным сравнительного анализа, в этом году водители в Устецком крае заплатили в среднем 4 156 чешских крон, что на 4,9% больше. В Пльзеньском крае — 3 667 крон, что на 3,8% больше, чем в прошлом году. Примерно на столько же, на 3,7%, выросли платежи в Либерецком крае. Здесь автовладельцы потратили в среднем 3 844 кроны.
|Край
|Средняя цена в 2023 году
|Рост за год
|Устецкий
|4156 CZK
|+220 CZK (+4,9%)
|Пльзеньский
|3667 CZK
|+136 CZK (+3,8%)
|Либерецкий
|3844 CZK
|+136 CZK (+3,7%)
|Пардубицкий
|3167 CZK
|+90 CZK (+2,9%)
|Южноморавский
|3692 CZK
|+94 CZK (+2,6%)
|Карловарский
|4285 CZK
|+95 CZK (+2,3%)
|Среднечешский
|3802 CZK
|+85 CZK (+2,3%)
|Краловеградецкий
|3422 CZK
|+69 CZK (+2,1%)
|Южночешский
|3465 CZK
|+67 CZK (+1,9%)
|Злинский
|3213 CZK
|+52 CZK (+1,7%)
|Моравско-Силезский
|3732 CZK
|+56 CZK (+1,5%)
|Прага
|5289 CZK
|+60 CZK (+1,2%)
|Высочина
|3047 CZK
|+9 CZK (+0,3%)
|Оломоуцкий
|3322 CZK
|-55 CZK (-1,6%)
А вот жителям Праги придется хорошенько покопаться в своих карманах: в столице в этом году страхование ответственности стоит 5 289 чешских крон. «Там, где самая высокая плотность транспортных средств, всегда будет самое большое количество аварий и обязательное страхование ответственности должно быть самым дорогим», — говорит Томаш Ружичка, главный аналитик компаратора.
В Оломоуцком крае обязательное страхование ответственности подешевело на 1,6% и стоит в среднем 3 322 кроны. Самым дешевым регионом является Высочина с низкой плотностью населения и малым количеством автомобилей на душу населения.
Преимущество для пожилых
Самые молодые водители по-прежнему платят больше всех за обязательное страхование гражданской ответственности. В этом году средняя цена для 20-летних составила 7 598 крон. Самые большие скидки страховые компании предоставляли 86-летним — 2 495 крон.
Дешевле всего было застраховать автомобили Hyundai, 3 400 чешских крон, а дороже всего — автомобили BMW, 5 953 крон.
«Мы ожидаем, что в 2024 году цены вырастут еще примерно на 5%», — добавил Эйх.
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- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
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