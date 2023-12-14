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Обзор цен обязательного страхования авто. Сравнение по всей Чехии

Анастасия Князева
14 декабря 2023
22:00
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Обязательное страхование ответственности перед третьими лицами для автомобилистов в этом году подорожало в среднем на 2,5%. Наиболее значительное повышение зафиксировали автовладельцы в Устецком, Пльзеньском и Либерецком краях. С другой стороны, в Оломоуцком крае цены снизились. В следующем году цены вырастут на 5%, утверждает анализ системы сравнения Srovnejto.cz.
«С 2017 года цены на обязательное страхование ответственности снижались только в последние годы, люди стали меньше ездить, а значит, было меньше страховых случаев. Однако в последние два года сильная инфляция в Чехии привела к росту стоимости ремонта и давлению на страховщиков в сторону повышения страховых тарифов», — говорит Николас Эйх, генеральный директор сравнительного сервиса.

Обязательное страхование гражданской ответственности — это страховка, которую должен иметь каждый владелец транспортного средства. Она покрывает ущерб, причиненный автомобилем здоровью и имуществу других людей. Такую страховку предлагает эксперт по страхованию иностранцев в Чехии Оксана Мансурова.

По данным сравнительного анализа, в этом году водители в Устецком крае заплатили в среднем 4 156 чешских крон, что на 4,9% больше. В Пльзеньском крае — 3 667 крон, что на 3,8% больше, чем в прошлом году. Примерно на столько же, на 3,7%, выросли платежи в Либерецком крае. Здесь автовладельцы потратили в среднем 3 844 кроны.
Край Средняя цена в 2023 году Рост за год
Устецкий 4156 CZK +220 CZK (+4,9%)
Пльзеньский 3667 CZK +136 CZK (+3,8%)
Либерецкий 3844 CZK +136 CZK (+3,7%)
Пардубицкий 3167 CZK +90 CZK (+2,9%)
Южноморавский 3692 CZK +94 CZK (+2,6%)
Карловарский 4285 CZK +95 CZK (+2,3%)
Среднечешский 3802 CZK +85 CZK (+2,3%)
Краловеградецкий 3422 CZK +69 CZK (+2,1%)
Южночешский 3465 CZK +67 CZK (+1,9%)
Злинский 3213 CZK +52 CZK (+1,7%)
Моравско-Силезский 3732 CZK +56 CZK (+1,5%)
Прага 5289 CZK +60 CZK (+1,2%)
Высочина 3047 CZK +9 CZK (+0,3%)
Оломоуцкий 3322 CZK -55 CZK (-1,6%)

А вот жителям Праги придется хорошенько покопаться в своих карманах: в столице в этом году страхование ответственности стоит 5 289 чешских крон. «Там, где самая высокая плотность транспортных средств, всегда будет самое большое количество аварий и обязательное страхование ответственности должно быть самым дорогим», — говорит Томаш Ружичка, главный аналитик компаратора.

В Оломоуцком крае обязательное страхование ответственности подешевело на 1,6% и стоит в среднем 3 322 кроны. Самым дешевым регионом является Высочина с низкой плотностью населения и малым количеством автомобилей на душу населения.

Преимущество для пожилых
Самые молодые водители по-прежнему платят больше всех за обязательное страхование гражданской ответственности. В этом году средняя цена для 20-летних составила 7 598 крон. Самые большие скидки страховые компании предоставляли 86-летним — 2 495 крон.

Дешевле всего было застраховать автомобили Hyundai, 3 400 чешских крон, а дороже всего — автомобили BMW, 5 953 крон.

«Мы ожидаем, что в 2024 году цены вырастут еще примерно на 5%», — добавил Эйх.
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