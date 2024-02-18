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Электричество на бирже стоит столько же, сколько и до кризиса, а чехи все равно платят на тысячи крон больше
29 февраля 2024
11:00
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Домохозяйства в Чехии платят за электричество на тысячи крон больше по сравнению с ценами до энергетического кризиса. И это несмотря на то, что оптовые цены упали до уровня трехлетней давности. Эксперты сходятся во мнении, что конечные цены для потребителей еще упадут, но их счета не будут такими же, как до кризиса. Однако они хотели бы подождать некоторое время, прежде чем фиксировать цены на более длительный срок.
Я не думаю, что мы достигнем докризисного уровня по конечным ценам. Хотя цена на электроэнергию падает, плата за распределение значительно выросла, сказал аналитик XTB Иржи Тылечек.
По данным Kurzy.cz, в конце июня 2021 года электроэнергия на бирже стоила около 70 евро за мегаватт-час. Сейчас она стоит столько же, а в прошлом году — в два раза меньше.
Однако прайс-лист крупнейшего поставщика CEZ выглядит иначе. Если в 2021 году базовый бессрочный тариф в Центральной Чехии в обычном режиме составлял 4,80 чешских крон, то сейчас он составляет около 8,12 крон. Разница в год составляет более 8 000 крон при примерно среднем потреблении 2500 киловатт-часов.
Аналогичная ситуация наблюдается и у других поставщиков. По мнению экспертов, это связано с тем, что они покупают электроэнергию заранее, поэтому она у них остается по более высокой прошлогодней цене. Поэтому они согласны с тем, что цены для потребителей упадут еще больше.
Но это будет уже не так, как раньше. Помимо рыночной части, играет роль и регулируемая часть цены, которая включает в себя, в частности, плату за распределение, о которой упомянул Тылечек.
Регулируемый компонент устанавливается Управлением по регулированию энергетики, и с января он стал дороже для домохозяйств в среднем почти на 66%. Три года назад плата за распределение составляла всего 2 кроны за киловатт-час, а сейчас она составляет 2,44 кроны для стандартного тарифа.
По мере того как энергетический сектор меняется в сторону «зеленых» источников, в энергосистему приходится вкладывать значительные средства. В ближайшие годы они будут расти, сказал Тилечек.
Цены все равно будут корректироваться
Даже по мнению аналитика Capitalinked Радима Догнала, конечные цены могут продолжить падение, хотя крупные игроки на рынке уже объявили о снижении цен в этом году.
«На розничном рынке снижение будет более сильным, так как ритейлеры завершают покупки, сделанные в прошлом по более высоким ценам, чем сегодняшние рыночные цены», — сказал Догнал.
Тилечек отметил, что прайс-листы домашних хозяйств реагируют на изменения цен на фондовом рынке с запаздыванием. «Может пройти до нескольких месяцев, прежде чем это отразится в прайс-листах», — сказал он.
Аналитик ENA Иржи Гавор добавил, что интервалы, называемые хорошим предложением, меняются. Несколько месяцев назад было успехом, когда электроэнергия стала предлагаться по цене от 4 200 до 4 800 крон за мегаватт-час, а теперь хорошей ценой считается цена от 3 600 до 4 200 крон. Аналогичная ситуация наблюдается и с газом.
«Раньше потребители были рады, если им предлагали цену ниже 2 400 крон, а теперь нет проблем с оплатой ниже 1 800 крон за мегаватт-час», — сказал Гавор.
Он назвал бессрочные контракты все еще дорогими и ожидает, что в течение года они точно подешевеют, равно как и фиксация.
«Всем, чья ценовая фиксация заканчивается, я рекомендую повторную фиксацию на год. Я бы подождал с трехлетними фиксациями. Я ожидаю, что сделки, достаточно хорошие, чтобы сделать длительную фиксацию оправданной, появятся, возможно, к концу года», — добавил он.
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