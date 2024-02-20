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Многие беженцы хотят остаться в Чехии. Министерство готовит условия для ВНЖ
2 марта 2024
14:00
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Беженцы из Украины, которые не планируют немедленно возвращаться в свою страну, хотят знать, на каких условиях они могут получить временный вид на жительство в Чехии. Например, будет учитываться, получает ли заявитель пособие.
Военные беженцы должны зарегистрироваться до 15 марта, если они хотят подать заявку на продление временной защиты до марта 2025 года. Тем временем Министерство внутренних дел готовит план условий, при которых они смогут получить вид на жительство в Чешской Республике.
«Сейчас создается система, кто будет иметь на это право», — подтвердил министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) изданию Seznam Zpravodaj.
Он особо отметил, что одним из критериев будет социальная самодостаточность. В ближайшее время он планирует представить условия правительственной комиссии, а также провести переговоры с оппозиционными движениями.
Ранее он говорил, что у него есть данные, согласно которым около 180 000 беженцев хотят остаться в Чехии. В настоящее время в стране насчитывается более 385 000 украинских беженцев (данные по состоянию на полночь 25 февраля). По данным Бюро труда, более 117 000 из них работали в конце января.
По мнению Ракушана, наивно полагать, что все эти почти 400 000 человек получат постоянное место жительства. «Это обанкротит систему, и она не справится, это все административные процедуры», — пояснил министр внутренних дел.
Он добавил, что пока Россия ведет войну в Украине, Чехия не будет высылать из страны людей, которые не смогут получить постоянный вид на жительство. «Мы предоставим им некую систему временной защиты в чешских контурах», — пояснил он.
По его словам, пока неясно, будет ли принято решение на европейском уровне о дальнейшем продлении временной защиты до 2026 г. Он сказал, что ведет переговоры от имени Чешской Республики, чтобы к июню в этом вопросе была ясность.
Льготы станут бременем
Что же придется сделать беженцам, чтобы получить долгосрочный вид на жительство? В настоящее время рассматривается несколько вариантов.
Издание Seznam Zprávy выяснило у трех независимых источников, знакомых с разработкой предложений, что за так называемой социальной самодостаточностью скрывается несколько довольно жестких условий.
Например, заявителям не разрешат получать какие-либо пособия в Чехии, а также необходимо иметь надежное жилье и работу. Как и в случае с постоянным местом жительства, необходимо проверять доходы и надежность жилья.
Еще одним условием должно быть, например, отсутствие судимости.
По мнению Ассоциации по интеграции и миграции, условия должны охватывать как можно больше людей. «Чтобы не исключать уязвимые группы и не мешать людям интегрироваться и выходить на рынок труда. Мы хотели бы провести профессиональную дискуссию по этому поводу», — говорит директор Ассоциации Магда Фалтова, добавляя, что пока специалисты из некоммерческого сектора не были приглашены к обсуждению.
Мартин Розумек, директор Организации помощи беженцам, также указывает на то, что ни ученые, ни профессионалы из некоммерческого сектора не были приглашены для подготовки условий.
Торговая палата, например, пытается добиться в Министерстве внутренних дел другого решения: чтобы беженцы с временной защитой были переведены на трудовые карты. Это вид на жительство, который привязан к месту работы и выдается максимум на два года.
«Мы считаем нелогичным, что 100 000 человек с временной защитой, которые уже зарегистрированы у работодателей, должны проходить новую административную процедуру. В таком случае арбитражные конторы, которые не укомплектованы для этой цели, просто развалятся», — говорит Томаш Зеленый, директор департамента содействия торговле Торговой палаты.
Без возможности обжалования
Андреа Крчова, директор Консорциума неправительственных организаций, работающих с мигрантами, считает весьма проблематичной информацию о том, что не все заявления на получение постоянного вида на жительство будут проходить через административную процедуру. Тогда не будет уверенности в возможности подать апелляцию.
«Если кто-то не зарегистрирован, у него нет механизма обжалования», — говорит директор Консорциума.
В конце прошлого года министр Австрии сам упомянул, что разрешение на постоянное проживание призвано обеспечить безопасность как беженцам, так и работодателям.
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