Минтруда Чехии: В следующем году минимальная зарплата увеличится на 1900 крон

«В следующем году минимальная заработная плата увеличится на 1900 крон», — сказал вице-премьер.





По его словам, это основано на текущих данных, рассчитанных на этой неделе. «Минимальная заработная плата, то есть то, что человек должен получать хотя бы ежемесячно, увеличится с 18 900 крон до 20 800 крон», — пояснил Юречка. К 2029 году, по мнению Юречки, минимальная заработная плата в стране может вырасти до 28 000–29 000 крон.





По его словам, повышение минимальной заработной платы, одобренное нынешним правительством, является «беспрецедентным». Он добавил, что вышеупомянутое повышение минимальной заработной платы также увеличит рост гарантированной заработной платы в окладных ступенях примерно еще для полумиллиона человек в зарплатной сфере.





«Этот шаг в долгосрочной перспективе очень помогает людям, которые получают не только минимальную гарантированную заработную плату по всей экономике, но и минимальную гарантированную заработную плату по отдельным ступеням в сфере заработной платы... Это шаг, которого мало кто ожидал от нашего правительства», — добавил глава Минтруда.





«Такого роста здесь никогда не было», — добавил Юречка.





Этот шаг правительства приветствовал председатель Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедула. Он сравнил ситуацию в Чехии с Польшей, где, по его словам, минимальная заработная плата уже составляет 23 тысячи крон, хотя польская экономика находится в худшем положении, чем чешская.





Он указал, что из-за минимальной заработной платы профсоюзы направили жалобу на неправильное применение европейской директивы в недавно принятом Трудовом кодексе, где были отменены минимальные ставки заработной платы для частного сектора.





«Мы хотим, чтобы это положение было отменено», — сказал Стршедула. По словам Юречки, в большинстве европейских стран государство не решает вопрос о вознаграждениях в частном секторе, и он убежден, что Чехия сможет отстоять свою позицию.





Положение о минимальной заработной плате основано на поправке к Трудовому кодексу, которую подписал в среду президент Петр Павел. Закон устанавливает постепенное повышение минимальной заработной платы до 2029 года. Расчет минимальной заработной платы основан на прогнозируемой средней заработной плате на следующий год, которую Министерство финансов должно объявить к концу августа, как указали в ČTK.





Затем правительство устанавливает коэффициент, который учитывает покупательную способность, стоимость жизни, уровень и темпы роста заработной платы, а также развитие производительности. Минимальная заработная плата должна быть определена Министерством труда и социальных вопросов до конца сентября как произведение ожидаемого среднего заработка и коэффициента. Рассчитанная сумма минимальной заработной платы округляется до ближайшей сотни крон. Если вновь объявленная минимальная заработная плата окажется ниже первоначальной, то уже установленная останется в силе.





С 2025 года на чешских предприятиях будет отменена гарантированная заработная плата, которая представляет собой самый низкий заработок в зависимости от квалификации, требовательности и ответственности работы и выплачивается,исходя из восьми уровней от минимальной заработной платы до ее удвоения. В госсекторе он сохранится на четырех уровнях от минимальной заработной платы до ее повышения в 1,6 раза.