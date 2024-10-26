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20 родильных домов в Чехии находятся на грани исчезновения. Детей рождается мало

Новости 420on
4 ноября 2024
11:30
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В Чехии с каждым годом рождается все меньше детей. Неумолимая тенденция серьезно влияет на региональные роддома, которые пытаются отстоять свое существование. Около трети из них уже не соответствуют минимальному количеству рождений в год, и ситуация будет ухудшаться. Для некоторых неизбежно постепенное закрытие. Медицинские страховые компании пытаются договориться с больницами, в каком объеме и где будут происходить изменения.
«У нас здесь есть родильные дома, где необходимо 189 родов в год, и мы будем оказывать на них давление. Мы обязательно обсудим изменения с нашими контрактными партнерами из больниц, которые даже близко не приближаются к минимальному количеству родов», — сказал Зденек Кабатек, директор страховой компании VZP.

Это касается 27 из 86 родильных домов, действующих по всей стране.

В прошлом году в них родило менее 600 женщин, что, по мнению профессионального общества гинекологии и акушерства, является минимально необходимым, если больницы хотят предложить роженицам качественную помощь со стороны достаточно опытных медицинских работников и врачей.

Серьезная ситуация сложилась примерно в 12 родильных домах, где в прошлом году родили всего 500 женщин. VZP сейчас работает с профессиональной компанией над тем, как с этим справиться.

В больнице в Прахатице, где в прошлом году родила 171 женщина, зафиксировано наименьшее количество родов. В Стодской больнице в Пльзене дела обстоят не лучше — 183 родов. Даже больницы Домажлицы (237) и Есенице (241) не смогли принять 250 родов. В Чаславе в прошлом году зарегистрировано 317 рождений.

Существует риск отзыва аккредитации

Соответствующие больницы также рискуют вскоре потерять возможность продолжать обучение будущих гинекологов или акушеров. Небольшие больницы уже давно не согласны с этим и опасаются, что это усугубит кадровый кризис в региональных больницах.

«Невыполнение условия о минимальном количестве 600 рождений в последнем календарном году или в среднем 600 рождений в год за последние три календарных года обязательно приведет к утрате аккредитации в области гинекологии и акушерства от Министерства здравоохранения», — рассказал председатель Чешского общества гинекологии и акушерства Владимир Дворжак.

«Реорганизация или закрытие некоторых учреждений, безусловно, будет целесообразным, особенно в условиях четкой тенденции снижения числа рождений в Чехии», — добавил он.

К 2019 году ежегодно рождалось около 110 000 детей. Но с пандемией ковида произошел резкий спад. В 2022 году это число упало до 99 381, и дальнейшее снижение ожидается в 2023 году. Увеличивается и средний возраст впервые рожающих матерей, женщины откладывают рождение ребенка. Есть и другие причины. Акушеры с каждым годом ощущают это все сильнее.

Крупнейшая страховая компания VZP уже несколько месяцев ведет переговоры с пострадавшими больницами о том, что сохранить малозагруженные родильные дома невозможно. В то же время она гарантирует, что доступность не будет нарушена. Согласно постановлению, до родильного отделения больницы необходимо добраться на автомобиле в течение 60 минут, и подавляющее большинство мест соответствует этому требованию.

В то же время некоторые регионы настолько специфичны, что там необходимо содержать больницу, даже если она не соответствует условиям — например, в Есенике.

«Наш родильный дом должен продолжать работу, чтобы выполнить это юридическое обязательство, поскольку другие ближайшие родильные дома расположены на расстоянии более 50 км по сложной горной местности», — добавила Радка Милошевска, пресс-секретарь больницы в Есенике.

Мало медицинских работников

Примером может служить прошлогодний перевод родильного отделения из больницы в Нератовице в больницу в Мельнике. Оглядываясь назад, менеджеры оценивают это как правильный шаг.

«Благодаря объединению этих двух родильных домов в регионе мы предлагаем красивый новый родильный дом в Мельнике и идем в направлении эффективности и качества», — сказал некоторое время назад член правления Vamed Mediterra Карел Кантор.

С другой стороны, некоторые больницы не хотят слышать об изменениях.

«Никаких ограничений в работе или закрытия нашего родильного дома не планируется, а наша цель — наоборот, развивать этот сегмент медицинской помощи», — заверил Вит Лоренц, председатель правления больницы в Йиндржихув-Градце. В прошлом году у них родилось 477 детей.

Со страховыми компаниями это пока не решили, договорились лишь о реструктуризации коек неотложной помощи, которая не затронула роддом.

Областные больницы сталкиваются не только с снижающейся рождаемостью, но и с долгосрочной нехваткой рабочих рук. Это касается как некоторых гинеколого-акушерских отделений, так и детских отделений. Минздрав хочет решить ситуацию за счет увеличения количества мест для студентов отдельных медицинских направлений.
дети Чехия Больницы врачи
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