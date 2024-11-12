Сегодня пройдет благотврительный сбор продуктов питания. В нем участвуют 2250 магазинов и 5000 волонтеров

О мероприятии по сбору средств рассказали сегодня на пресс-конференции глава Федерации продовольственных банков Алеш Славичек, министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) и глава профсоюза Томаш Пруза. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.sbirkapotravin.cz.



«Для нас этот сбор — определенное выражение солидарности нашего общества. Это не просто то, что мы протягиваем руку, это серия историй, которые мы проживаем. Мы стараемся сделать сбор современным, чтобы он был в большем количестве магазинов, в Интернете, чтобы было больше волонтеров... Нам нужно всё непортящееся — макароны, рис, бобовые, консервы. Детское питание — это дефицит и на эти товары большой спрос», — сказал Найтингейл. По его словам, этот сбор поможет обеспечить десятую часть годового запаса непортящихся продуктов на складах продовольственных банков.



Магазинов, где люди могут пожертвовать товары для сбора, в последние годы становится все больше. Если с 2013 по 2018 год их было около 750, то теперь их число утроилось. На сайте сбора есть карта, где люди могут найти магазины-участники в своем районе. Пожертвовать купленные товары можно будет в субботу с 08:00 до 18:00. Их будут собирать волонтеры в зеленых фартуках. В начале дня они также должны напоминать покупателям, какие продукты питания или аптечные товары целесообразно приобрести. Список покупок также размещен на сайте. В режиме онлайн пожертвования можно будет сделать в электронном магазине Tesco, аптеках Košík, Billy and Rossmann, Teta и dm.



«Даже в самых развитых странах мира существует сбор продуктов питания, ни одна социальная система не в состоянии решить все проблемы... Мы прошли довольно долгий путь. У нас очень хорошо развита система продовольственных банков, принимающих продовольственные и непродовольственные товары и распределяющих их среди нуждающихся«, — сказал министр Юречка. По его мнению, чешское общество очень солидарно. Он добавил, что в этой работе участвуют спонсоры, торговцы, производители и фермеры.



У продовольственных банков есть около 100 партнерских некоммерческих организаций в каждом регионе, которые распределяют помощь нуждающимся. Нуждающиеся также могут обратиться в социальные отделы мэрий. Они могут получить QR-код, чтобы забрать посылку в пункте выдачи. В Чехии пункты выдачи находятся в 210 населенных пунктах.



По словам главы профсоюза, потребуются дальнейшие изменения в законодательстве. «Было бы хорошо, если бы была создана такая же поддержка, как для непродовольственных товаров и одежды. Сегодня дешевле уничтожать непроданные товары из-за настройки НДС», — сказал Пруза. По словам Юречки, работа над изменениями ведется.