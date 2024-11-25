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Ужин от курьера при просмотре Netflix. Covid навсегда изменил привычки чешских потребителей

Новости 420on
5 декабря 2024
14:00
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Когда пять лет назад неизвестная болезнь, которую эксперты позже назвали covid-19, впервые поразила Китай, мысли об удаленной работе и доставке товаров из Интернета в автоматические раздаточные коробки были скорее фантастикой, чем реальностью. Однако за три месяца Чехия также объявила о первом локдауне из-за коронавируса, и прежние слабые тенденции усилились. Доставка еды и других товаров стала новым стандартом, как и home office.
Хотя продажи чешских интернет-магазинов в этом году не превзойдут предыдущий рекорд 2021 года, период пандемии существенно помог развитию электронной коммерции. Тогда чехи быстро научились заказывать обеды через Интернет.

Если в доковидном 2019 году продажи чешских интернет-магазинов достигли 155 миллиардов крон, то через два года они подскочили до 223 миллиардов. В последующие два года после возобновления экономики продажи снизились, но в прошлом году они все равно составили 185 миллиардов крон.

«Годы Covid принесли резкий рост товарооборота и изменение привычек в сфере онлайн-покупок. Чехи научились покупать в Интернете даже самые элементарные вещи, что сохранилось и по сей день. Мы заказываем все: от еды до мебели. Кроме того, мы также приобретаем услуги в Интернете», — рассказал Ян Ветишка, исполнительный директор Ассоциации электронной коммерции.

В этом году он ожидает, что вся электронная коммерция заработает на пять процентов больше, чем в прошлом году.

Ящики доставки от интернет-магазинов уже успешно работали до пандемии, но за последние четыре года точки самообслуживания переживают бум.

«Если в 2021 году ящики как наиболее часто используемый способ доставки выбирали полтора процента покупателей, то в этом году их будет более 45 процентов», — уточнил Ветишка.

Нет обеда — будем заказывать

Еще одна значимая тенденция, начало которой положило карантинное закрытие ресторанов и работы на дому для офисных сотрудников, — это доставка обедов и продуктов.

«Период карантина значительно ускорил запуск службы доставки, которую мы запустили в 2020 году в рекордные сроки — всего за две недели, на полгода раньше запланированного запуска», — вспоминает Якуб Мошко, генеральный директор Bolt Food.

Появился ряд других компаний, некоторые из которых работают до сих пор, например Foodora.

Ряд предприятий тогда изменились и сосредоточились на доставке еды без собственных помещений для гостей. В первые месяцы интерес то возрастал, то падал параллельно с закрытиями и релизами. Но спрос остался, и сегодня Bolt Food работает в одиннадцати городах и нанимает тысячи курьеров.

Вместо похода в кино чехи стали обращаться к интернет-платформам, таким как Netflix, а бумажные книги часто заменяли электронные или аудиокниги.

Многие люди также привыкли заказывать еду через Интернет, чему помогли такие интернет-магазины, как Rohlík.cz или Košík.cz.

«Месяцы коронавируса были стресс-тестом. И хотя в наше время мы почти каждый день достигали новых рекордов, с современной точки зрения это была лишь малая часть заказов, которые мы сейчас доставляем ежедневно», — заявил представитель Košík.cz Франтишек Брож. В прошлом году объем продаж компании превысил два миллиарда крон.
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