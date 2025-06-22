ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ

Средняя заработная плата в Чехии в евро достигла 1 849 евро, рост был самым медленным в странах V4

Новости 420on
22 июня 2025
15:00
1454
Средняя заработная плата в частном секторе в евро в Чехии в этом году выросла на 4% по сравнению с прошлым годом и составила 1 849 евро (46 557 крон). Рост заработной платы был самым медленным из стран Вышеградской группы (V4), в которую входят Чехия, Словакия, Польша и Венгрия. Чешская заработная плата остается второй по величине в V4 после Польши. Из соседних стран средняя заработная плата в частном секторе самая высокая в Австрии, где она достигает 5 009 евро (126 125 крон).
Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования консалтинговой компании Forvis Mazars, которая сравнивает налоговые системы 22 стран Центральной и Восточной Европы.

По данным Чешского статистического управления, средняя номинальная заработная плата в Чехии в первом квартале этого года выросла на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 46 924 кроны. В реальном выражении с учетом инфляции заработная плата выросла на 3,9%.

В других странах V4 рост заработной платы в евро был более динамичным, чем в Чехии, показало исследование. В Словакии средняя заработная плата выросла на 10% до 1 524 евро (38 374 чешских крон), в Польше — на 11% до 1 988 евро (50 057 крон), а в Венгрии — на 12% до 1 781 евро (44 844 крон).

Из соседних стран самые высокие средние зарплаты были в Австрии, где они составляли 5 009 евро (126 125 крон). В Германии средняя зарплата в частном секторе достигла 4 634 евро (116 682 крон).

Минимальная заработная плата в странах Центральной и Восточной Европы, включенных в исследование, составила в среднем 846 евро (21 304 кроны), увеличившись за год на 9%. Чехия близка к этому среднему показателю с минимальной заработной платой в 826 евро (20 800 крон). В Словакии минимальная заработная плата составляет 816 евро (20 547 крон), в Польше — 1094 евро (27 546 крон). В Австрии и Германии минимальная заработная плата превышает 2 000 евро.
зарплата Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
22 ИЮНЯ 2025
836
БИЗНЕС
ЧЕШСКИЕ СМИ: ЛАТВИЯ ЗАПРЕТИЛА РОССИЯНАМ И БЕЛОРУСАМ ПОКУПАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ
17:00
22 ИЮНЯ 2025
715
ЖИЗНЬ
ТРЕТЬ РАБОТНИКОВ СЧИТАЕТ, ЧТО В ИХ ДОМАХ ПРЕСТАРЕЛЫХ ПРЕНЕБРЕГАЮТ ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ
17:00
21 ИЮНЯ 2025
1184
БИЗНЕС
ОПРОС: НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ФОРМОЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ОСТАЕТСЯ ВЛАДЕНИЕ ДОМОМ ИЛИ КВАРТИРОЙ
13:00
21 ИЮНЯ 2025
1946
БИЗНЕС
O2 ПЕРЕВОДИТ КЛИЕНТОВ НА НОВУЮ УСЛУГУ БЕЗ ПРОЗРАЧНОГО СОГЛАСИЯ И ЗАТРУДНЯЕТ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРОВ
11:00
21 ИЮНЯ 2025
3227
ЖИЗНЬ
ЧЕХИ НЕ ВЫКЛЮЧАЮТ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ НА ВРЕМЯ ОТПУСКА, ТРАТЯ НА ЭТО СОТНИ КРОН
16:30
20 ИЮНЯ 2025
1082
ОБРАЗОВАНИЕ
СПОРЫ В РУКОВОДСТВЕ КАРЛОВА УНИВЕРСИТЕТА ПРОДОЛЖАЮТСЯ, ПРОРЕКТОР ОТРИЦАЕТ СВОЮ ОТСТАВКУ
13:30
20 ИЮНЯ 2025
1877
ЖИЗНЬ
ЧЕХИЯ — ОДНА ИЗ САМЫХ БЕЗОПАСНЫХ СТРАН МИРА
10:30
20 ИЮНЯ 2025
3471
ЖИЗНЬ
БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ РОССИЯН В ЧЕХИИ ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЧЕШСКОГО ГРАЖДАНСТВА, НО ПОКА НЕ СМОГУТ ЕГО ПОЛУЧИТЬ
16:30
19 ИЮНЯ 2025
1510
ОБРАЗОВАНИЕ
МИНИСТР ЮСТИЦИИ ЭВА ДЕКРУА УДАЛИТ ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ СТЕПЕНЬ МАГИСТРА
15:00
19 ИЮНЯ 2025
2315
ЖИЗНЬ
ЛУЧШИМ МЕСТОМ ДЛЯ ЖИЗНИ В ЧЕХИИ ЯВЛЯЕТСЯ ЮЖНОЧЕШСКИЙ КРАЙ
19:30
18 ИЮНЯ 2025
968
БИЗНЕС
ČEZ ДОСТРОИТ СЕТЬ ИЗ 1 000 ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ
13:30
18 ИЮНЯ 2025
2353
БИЗНЕС
С ЧЕШСКОГО РЫНКА ИСЧЕЗАЮТ ИЗВЕСТНЫЕ ИМЕНА. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСТОРАНОВ РАСТЕТ
16:30
17 ИЮНЯ 2025
1915
ОБРАЗОВАНИЕ
VĚDAFEST В ПРАЖСКОМ РАЙОНЕ ДЕЙВИЦЕ СТРЕМИТСЯ ПРОСВЕТИТЬ И РАЗВЛЕЧЬ ЛЮДЕЙ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ. ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ
13:30
17 ИЮНЯ 2025
6797
ЖИЗНЬ
ГДЕ С ЧЕШСКОЙ ЗАРПЛАТОЙ МОЖНО ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ КОРОЛЕМ
12:00
17 ИЮНЯ 2025
2100
ЖИЗНЬ
КОММЕНТАРИЙ: СЛЕДУЮЩЕЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИТ НАЛОГИ. ВОПРОС ТОЛЬКО В ТОМ, КОМУ