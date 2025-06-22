Средняя заработная плата в Чехии в евро достигла 1 849 евро, рост был самым медленным в странах V4

Новости 420on 22 июня 2025 15:00 1454

Средняя заработная плата в частном секторе в евро в Чехии в этом году выросла на 4% по сравнению с прошлым годом и составила 1 849 евро (46 557 крон). Рост заработной платы был самым медленным из стран Вышеградской группы (V4), в которую входят Чехия, Словакия, Польша и Венгрия. Чешская заработная плата остается второй по величине в V4 после Польши. Из соседних стран средняя заработная плата в частном секторе самая высокая в Австрии, где она достигает 5 009 евро (126 125 крон).