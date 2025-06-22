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Средняя заработная плата в Чехии в евро достигла 1 849 евро, рост был самым медленным в странах V4
22 июня 2025
15:00
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Средняя заработная плата в частном секторе в евро в Чехии в этом году выросла на 4% по сравнению с прошлым годом и составила 1 849 евро (46 557 крон). Рост заработной платы был самым медленным из стран Вышеградской группы (V4), в которую входят Чехия, Словакия, Польша и Венгрия. Чешская заработная плата остается второй по величине в V4 после Польши. Из соседних стран средняя заработная плата в частном секторе самая высокая в Австрии, где она достигает 5 009 евро (126 125 крон).
Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования консалтинговой компании Forvis Mazars, которая сравнивает налоговые системы 22 стран Центральной и Восточной Европы.
По данным Чешского статистического управления, средняя номинальная заработная плата в Чехии в первом квартале этого года выросла на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 46 924 кроны. В реальном выражении с учетом инфляции заработная плата выросла на 3,9%.
В других странах V4 рост заработной платы в евро был более динамичным, чем в Чехии, показало исследование. В Словакии средняя заработная плата выросла на 10% до 1 524 евро (38 374 чешских крон), в Польше — на 11% до 1 988 евро (50 057 крон), а в Венгрии — на 12% до 1 781 евро (44 844 крон).
Из соседних стран самые высокие средние зарплаты были в Австрии, где они составляли 5 009 евро (126 125 крон). В Германии средняя зарплата в частном секторе достигла 4 634 евро (116 682 крон).
Минимальная заработная плата в странах Центральной и Восточной Европы, включенных в исследование, составила в среднем 846 евро (21 304 кроны), увеличившись за год на 9%. Чехия близка к этому среднему показателю с минимальной заработной платой в 826 евро (20 800 крон). В Словакии минимальная заработная плата составляет 816 евро (20 547 крон), в Польше — 1094 евро (27 546 крон). В Австрии и Германии минимальная заработная плата превышает 2 000 евро.
По данным Чешского статистического управления, средняя номинальная заработная плата в Чехии в первом квартале этого года выросла на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 46 924 кроны. В реальном выражении с учетом инфляции заработная плата выросла на 3,9%.
В других странах V4 рост заработной платы в евро был более динамичным, чем в Чехии, показало исследование. В Словакии средняя заработная плата выросла на 10% до 1 524 евро (38 374 чешских крон), в Польше — на 11% до 1 988 евро (50 057 крон), а в Венгрии — на 12% до 1 781 евро (44 844 крон).
Из соседних стран самые высокие средние зарплаты были в Австрии, где они составляли 5 009 евро (126 125 крон). В Германии средняя зарплата в частном секторе достигла 4 634 евро (116 682 крон).
Минимальная заработная плата в странах Центральной и Восточной Европы, включенных в исследование, составила в среднем 846 евро (21 304 кроны), увеличившись за год на 9%. Чехия близка к этому среднему показателю с минимальной заработной платой в 826 евро (20 800 крон). В Словакии минимальная заработная плата составляет 816 евро (20 547 крон), в Польше — 1094 евро (27 546 крон). В Австрии и Германии минимальная заработная плата превышает 2 000 евро.
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