Чехи опасаются безработицы, но реже соглашаются на снижение зарплаты

Результаты исследования опубликовало аналитическое агентство STEM.



Исследование также показало, что, несмотря на растущую обеспокоенность, готовность людей устраиваться на другую работу за более низкую зарплату снижается. Согласно статистике Бюро по трудоустройству Чешской Республики, уровень безработицы в Чехии в июне составил 4,2%, что является одним из самых низких показателей в Европейском союзе.



Доля людей, обеспокоенных безработицей, выросла на 3% по сравнению с маем прошлого года. По данным STEM, люди с низкой финансовой обеспеченностью или бедные выразили более высокий уровень обеспокоенности. Однако среди обеспеченных людей опасения также начали немного расти.



По сравнению с прошлым годом, люди в возрасте от 18 до 29 лет гораздо больше обеспокоены потерей работы. В настоящее время каждый второй взрослый человек моложе 30 лет обеспокоен безработицей. Вторая группа, выражающая более выраженную обеспокоенность, — это люди в возрасте от 45 до 59 лет. «Однако в этой возрастной группе этот показатель более или менее стабилен и во многом связан с положением пожилых людей на чешском рынке труда», — сообщает STEM.



По мнению авторов исследования, отношение чехов к безработице в значительной степени соответствует текущим социально-экономическим изменениям как на национальном, так и на глобальном уровне. «Жители Чехии по-прежнему настроены пессимистично относительно развития рынка труда, но уровень обеспокоенности, зафиксированный в июне 2025 года, все еще один из самых низких в историческом сравнении», — говорится в докладе STEM.



Исследователей также интересовало, на какие меры готовы пойти люди, чтобы минимизировать последствия потенциальной безработицы. Они обнаружили, что 88% чехов готовы работать в другой сфере. Напротив, только 36% готовы переехать в другой регион для работы.



55% опрошенных согласились бы на более низкую заработную плату в случае неминуемой потери работы, что является самым низким показателем на сегодняшний день. Например, в начале пандемии COVID-19 в мае 2020 года 73% опрошенных были готовы работать за более низкую зарплату, а во время экономического спада с 2008 по 2014 год их доля составляла около 80%. «Готовность устроиться на другую работу за более низкую зарплату продолжает снижаться, поскольку чехи просто не могут позволить себе дальнейшее падение доходов», — отметила аналитик STEM Катержина Дуспивова.



Согласно данным Чешского бюро труда, уровень безработицы в июне составил 4,2%, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем. На конец июня в стране насчитывалось 315 465 безработных. В годовом исчислении доля безработных увеличилась на 0,6 процентных пункта.



Опрос проводился агентством STEM с 12 по 22 июня. На вопросы ответили 1 059 респондентов старше 18 лет.