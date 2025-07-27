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В Германии можно купить пиво за 17 крон. Чехи могут только покачать головой и заплатить больше
27 июля 2025
13:00
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Pilsner Urquell — один из самых дорогих сортов пива промышленного производства в Чехии. В супермаркетах цена бутылки начинается от 26 крон, а банки — от 39 крон. В соседней Германии тот же лагер обычно продается гораздо дешевле. Остается только догадываться, почему так происходит. Продает ли пльзеньский Prazdroj пиво чешским ритейлерам дороже, чем немецким, или же чешские ритейлеры дают ему дополнительную наценку, обе стороны держат это в секрете.
В берлинском магазине Rewe ящик из 20 бутылок Pilsner стоит 14 евро — на него действует распродажа. Одна бутылка пива стоит около 17 крон. Это не исключение: несколько недель назад такая же распродажа прошла в Edeka и Spar.
В Чехии, где производится знаменитый лагер, цены значительно выше. Например, в Kaufland ящик из 15 бутылок продается за 388 крон. Одна бутылка стоит почти 26 крон, что на девять крон дороже, чем в Германии.
Чехи уже несколько лет замечают разницу в ценах, некоторые из них ездят за границу за более дешевым пильзнером. И не скупятся на критику в социальных сетях.
Торговцы и Prazdroj не говорят о том, кто стоит за высокими внутренними ценами на пиво. Обе стороны отказываются публиковать оптовые цены и обвиняют друг друга.
«Мы заключили с клиентами деловые контракты, подробности которых мы не можем публиковать. В любом случае, окончательную цену всегда определяет торговец», — заявил представитель Prazdroj Зденек Коварж изданию Novinky.
Пивоваренная компания утверждает, что внутренние ценовые стратегии торговцев. «Пиво — национальный напиток не только в Чехии, но и в Германии. Для большинства сетей пиво — главный фактор, привлекающий покупателей в их магазины. Возможно, именно поэтому немецкие сети, как правило, устанавливают более низкие цены на пиво», — сказал Коварж.
Он добавил, что разница в ставке НДС на алкоголь в 2%, которая в Германии составляет 19%, а в Чехии — 21%, также может играть свою роль.
По словам председателя Ассоциации торговли и туризма Чехии, представляющей крупные супермаркеты, Томаша Проузы, она не может даже публиковать данные о том, сколько ее члены покупают. Проуза сослался на правила конкуренции.
Однако он пошел еще дальше, предположив, что в сети магазинов X установлены двойные цены для Чехии и Германии. «А что, если бы кто-то посмотрел, сколько они готовы продать чешским магазинам, а сколько — немецким? Как они смогут обосновать эту разницу?» — написал он.
В Чехии, где производится знаменитый лагер, цены значительно выше. Например, в Kaufland ящик из 15 бутылок продается за 388 крон. Одна бутылка стоит почти 26 крон, что на девять крон дороже, чем в Германии.
Чехи уже несколько лет замечают разницу в ценах, некоторые из них ездят за границу за более дешевым пильзнером. И не скупятся на критику в социальных сетях.
Торговцы и Prazdroj не говорят о том, кто стоит за высокими внутренними ценами на пиво. Обе стороны отказываются публиковать оптовые цены и обвиняют друг друга.
«Мы заключили с клиентами деловые контракты, подробности которых мы не можем публиковать. В любом случае, окончательную цену всегда определяет торговец», — заявил представитель Prazdroj Зденек Коварж изданию Novinky.
Пивоваренная компания утверждает, что внутренние ценовые стратегии торговцев. «Пиво — национальный напиток не только в Чехии, но и в Германии. Для большинства сетей пиво — главный фактор, привлекающий покупателей в их магазины. Возможно, именно поэтому немецкие сети, как правило, устанавливают более низкие цены на пиво», — сказал Коварж.
Он добавил, что разница в ставке НДС на алкоголь в 2%, которая в Германии составляет 19%, а в Чехии — 21%, также может играть свою роль.
По словам председателя Ассоциации торговли и туризма Чехии, представляющей крупные супермаркеты, Томаша Проузы, она не может даже публиковать данные о том, сколько ее члены покупают. Проуза сослался на правила конкуренции.
Однако он пошел еще дальше, предположив, что в сети магазинов X установлены двойные цены для Чехии и Германии. «А что, если бы кто-то посмотрел, сколько они готовы продать чешским магазинам, а сколько — немецким? Как они смогут обосновать эту разницу?» — написал он.
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