В Германии можно купить пиво за 17 крон. Чехи могут только покачать головой и заплатить больше

Новости 420on 27 июля 2025 13:00 332

Pilsner Urquell — один из самых дорогих сортов пива промышленного производства в Чехии. В супермаркетах цена бутылки начинается от 26 крон, а банки — от 39 крон. В соседней Германии тот же лагер обычно продается гораздо дешевле. Остается только догадываться, почему так происходит. Продает ли пльзеньский Prazdroj пиво чешским ритейлерам дороже, чем немецким, или же чешские ритейлеры дают ему дополнительную наценку, обе стороны держат это в секрете.