На конец июня в Чехии проживало 1,091 млн иностранцев, за год их число увеличилось на 35 000

Новости 420on 2 августа 2025 09:15 117

На конец июня в Чешской Республике легально проживало 1 091 409 иностранцев. За год их число увеличилось почти на 35 000. Большинство составляли украинцы, за ними следовали словаки, вьетнамцы и россияне. Об этом говорится в отчете о миграции за второй квартал этого года, опубликованном Министерством внутренних дел.