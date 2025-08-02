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На конец июня в Чехии проживало 1,091 млн иностранцев, за год их число увеличилось на 35 000
2 августа 2025
09:15
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На конец июня в Чешской Республике легально проживало 1 091 409 иностранцев. За год их число увеличилось почти на 35 000. Большинство составляли украинцы, за ними следовали словаки, вьетнамцы и россияне. Об этом говорится в отчете о миграции за второй квартал этого года, опубликованном Министерством внутренних дел.
По данным ведомства, иностранцы в настоящее время составляют 10,3% населения Чехии. Более трети из них проживают в Праге.
На конец июня в Чехии проживало более 581 000 украинцев. На долю граждан Украины приходится 53% от общего числа иностранцев. Словаков было более 123 000, вьетнамцев — около 69 000, россиян — почти 38 000. Граждан Европейского союза, Европейского экономического пространства и Швейцарии проживало на территории Чешской Республики более 234 500 человек, что составляет 21 процент от общего числа иностранцев.
«За значительным ростом числа иностранцев на территории Чешской Республики стоит, в первую очередь, предоставление временной защиты гражданам Украины, бежавшим от войны в своей стране», — сообщило министерство. На временную защиту, которая позволяет украинским военным беженцам получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда, было зарегистрировано более 378 000 человек. По состоянию на конец июня, около 385 000 иностранцев имели постоянное место жительства, почти 328 000 — временное.
С января по конец июня этого года о предоставлении убежища обратились 429 человек. Большинство заявлений подали иностранцы из Вьетнама. Их было 83. Далее за международной защитой обратились украинцы, люди из Узбекистана, Молдовы и Турции.
За первое полугодие этого года из Чешской Республики в рамках программы содействия добровольному возвращению выехали 480 человек. Больше всего иностранцев вернулись во Вьетнам. В ходе принудительных возвращений, которые обеспечивает полиция, страну покинули 91 человек.
На конец июня в Чехии проживало более 581 000 украинцев. На долю граждан Украины приходится 53% от общего числа иностранцев. Словаков было более 123 000, вьетнамцев — около 69 000, россиян — почти 38 000. Граждан Европейского союза, Европейского экономического пространства и Швейцарии проживало на территории Чешской Республики более 234 500 человек, что составляет 21 процент от общего числа иностранцев.
«За значительным ростом числа иностранцев на территории Чешской Республики стоит, в первую очередь, предоставление временной защиты гражданам Украины, бежавшим от войны в своей стране», — сообщило министерство. На временную защиту, которая позволяет украинским военным беженцам получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда, было зарегистрировано более 378 000 человек. По состоянию на конец июня, около 385 000 иностранцев имели постоянное место жительства, почти 328 000 — временное.
С января по конец июня этого года о предоставлении убежища обратились 429 человек. Большинство заявлений подали иностранцы из Вьетнама. Их было 83. Далее за международной защитой обратились украинцы, люди из Узбекистана, Молдовы и Турции.
За первое полугодие этого года из Чешской Республики в рамках программы содействия добровольному возвращению выехали 480 человек. Больше всего иностранцев вернулись во Вьетнам. В ходе принудительных возвращений, которые обеспечивает полиция, страну покинули 91 человек.
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