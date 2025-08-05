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Чехи по-прежнему заинтересованы в поездках в Россию
5 августа 2025
13:30
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На прошлой неделе Чехию облетела новость о том, что четыре члена Коммунистической партии Чехии и Моравии отправились в Россию и по возвращении оказались на границе с Латвией, которая из соображений безопасности отказалась их впустить обратно. За помощью они обратились в чешское посольство в Риге. Это не единичный случай. Несмотря на то, что Россия уже четвертый год ведет полномасштабную войну против Украины, чехи продолжают туда ездить — регулярно, через туристические агентства и самостоятельно.
Они ездят туда по разным причинам, но часто из-за личных связей или убеждения, что «реальная жизнь там» отличается от той, которую описывают западные СМИ.
Министерство иностранных дел предупреждает, что путешествовать в эту страну небезопасно, именно потому, что Кремль включил Чехию в список враждебных государств.
«Из-за обострения отношений на территории России есть только ограниченные возможности помочь туристам, если они попадут в беду», — предупредил ранее представитель МИД Даниэль Дрейк.
Одним из тех, кто отправился в Россию, несмотря на предупреждения, является студент философского факультета Карлова университета. Редакция Seznam Zprávy знает его личность, но он сам не пожелал ее раскрывать, поэтому будем называть его Адам.
Адам отправился в Москву с другом, по его словам, из любопытства: он хотел увидеть главные достопримечательности и почувствовать атмосферу российской столицы.
Он начал планировать поездку в конце года, специально выбрав даты, чтобы она совпала с празднованием Дня Победы 9 мая. «Это ежегодное событие, которого мне не хватает здесь, в Чехии. Я воспользовался возможностью и включил этот день в свой маршрут», — рассказал он редакции.
На вопрос, знал ли он, что Чехия признана Россией враждебным государством, он ответил, что во время планирования поездки и пребывания в стране не осознавал этого. Тот же ответ он повторил на вопрос, знает ли он, что своим визитом поддержал экономику государства, ведущего агрессивную войну: «Я понимаю, на что вы намекаете. В то время, когда я все это организовывал и находился в стране, я не осознавал этого факта».
Аналитик Роман Маца считает, что в настоящее время в Россию вряд ли ездят люди, которые не поддерживают российскую войну. «В нацистскую Германию на отдых вряд ли поехал бы кто-то, кто был явным противником режима Гитлера. Такая аргументация находится примерно на том же уровне, что и утверждения многих немцев после войны о том, что они вообще не знали о ближайшем концентрационном лагере», — комментирует для Seznam Zprávy так называемый идеологический туризм.
С этим согласен и Павел Гавличек из Ассоциации по международным вопросам. «Я не верю, что сегодня кто-то может не знать, что такое Россия. Большая война началась в феврале 2022 года, а в меньших масштабах продолжается с 2014 года. Это уже реальность, которую нельзя вытеснить».
На чешском рынке работает сразу несколько посредников, которые даже во время российской агрессии против Украины «предлагают Москву без стереотипов». Одним из самых заметных является агентство Jedeme do Ruska («Поехали в Россию»), которое ведет в социальных сетях сообщество с десятками тысяч подписчиков и регулярно делится фотографиями с поездок, отзывами довольных участников, а также советами по визам и путешествиям.
Она предлагает организованные туры в Москву, Санкт-Петербург и в регионы, где из-за войны туристический поток минимален. Не обойдены вниманием и тематические мероприятия, такие как «Победоносный май» или «Новый год в России», которые работают с ярко выраженной ностальгической и панславистской эстетикой.
Владелица и гид туристического агентства Люция Винтерова утверждает, что это не означает, что она поддерживает вторжение. «Мы не ездим "на чай в Кремль", а знакомимся с чужой страной, ее достопримечательностями и достопримечательностями», сказала она некоторое время назад автору этого текста.
«Эта организованная деятельность туристических агентств, которые организуют поездки в Россию, переходит все границы. Они принципиально не уважают предупреждения чешского государства и участвуют в поддержании иллюзии, что все в порядке», — считает Гавличек и напоминает, что туристические агентства не предлагают поездки в Россию с самого начала вторжения.
Помимо упомянутого агентства, на чешской арене действуют и отдельные лица, которые стали своего рода «тренерами по путешествиям в Россию». К ним относится, например, проживающий в России представитель SPD в Пльзеньской области Якуб Зиба, который на YouTube и Telegram делится видеоинструкциями, как получить визу, где купить билеты и что делать при пограничном контроле.
Аналогично действует Ольга Власова, которая в Instagram предлагает заглянуть в повседневную жизнь России и при этом мотивирует своих подписчиков составить «собственное представление». Все эти действия объединяет стремление изобразить Россию как гостеприимную, культурно богатую и непонятую страну.
В то же время существуют специализированные сайты, которые предоставляют подробные визовые услуги и советуют, как поехать в Россию, несмотря на санкции. Каналы в социальной сети Telegram регулярно информируют о запланированных групповых поездках и рекламируют впечатления от «другой России»: за пределами столицы, за пределами войны.
«Такие поездки легитимизируют войну в Европе. Я бы даже сказал, что они помогают ее оплачивать. Своими деньгами они поддерживают действительно агрессивный режим», — сказал ранее автор текста российский политолог Иван Преображенский, проживающий с 2014 года в Праге.
«Я бы просто не поехал туда. В России сегодня царит повышенная паранойя, шпиономания. Вы играете в русскую рулетку. Вы можете стать показательным примером», — добавляет свой взгляд славист из Института восточноевропейских исследований и эксперт по России Марек Прихода.
По его мнению, путешествовать в больших группах может быть безопаснее. «Однако как индивидуальный путешественник, который не ориентируется в местных условиях и не говорит по-русски, вы рискуете гораздо больше».
По мнению экспертов, во время войны существует много рисков для безопасности при поездках в Россию. Рекомендуется, например, удалить память телефона, заблокировать социальные сети и свести к минимуму цифровой след. Даже обычные материалы, статьи, сохраненные на устройстве, или интернет-шутки могут быть признаны опасными или враждебными при проверке.
Риск особенно высок для индивидуальных путешественников, которые не ориентируются в местных условиях, не понимают языка и не знают, что может быть воспринято как провокация.
По мнению экспертов, даже совершенно случайное недоразумение может быть использовано для демонстративных действий против иностранца в условиях растущего давления российского режима на Запад. В крайнем случае может произойти задержание, допрос или ложное обвинение. «В первую очередь, чешские путешественники не должны публично заявлять в России, что они хотят мира и свободы. За это их могут посадить», — отмечает Маца.
Сложный путь
С начала войны в Украине чешским гражданам нелегко попасть в Россию. Помимо визы, желающим необходимо приглашение — чаще всего в форме туристического ваучера, выданного российским агентством или отелем.
Процесс оформления стал более сложным, дорогостоящим и трудоемким. По мнению экспертов, это одна из причин, по которой в путешествие обычно отправляются только те, кто имеет четкое отношение к России — будь то из идеологических, коммерческих или чисто приключенческих побуждений. «Поскольку это действительно сложно, можно сделать вывод, что в такие поездки отправляются скорее самые ярые поклонники Путина», — отмечает аналитик Маца.
Студент Адам, с которым связалась редакция, сам организовал проживание, билеты и программу. Вдохновение он черпал в интернете, в частности на YouTube. В целом он решил запланировать маршрут на две недели.
Визу он оформил через интернет с помощью агентства CRC Holding. Оно находится в пражском районе Карлин, и при вводе ключевого слова «виза в Россию» поисковая система выдает его сайт первым. Общая стоимость визы, включая приглашение, составила около 2 000 крон.
В Москву он летел с пересадкой в Баку, полет длился около восьми часов. Прибытие прошло без осложнений — самым большим, по его словам, было задержка, около получаса ожидания на регистрацию в аэропорту.
«Я всего лишь человек. К тому, что на окраине Европы идет война, я уже привык. Я принимаю это как часть реальности и не уделяю этому больше внимания, чем чему-либо другому. Я рад, что живу и успеваю учиться, но на большее в жизни я не сосредотачиваюсь», — объясняет Адам.
По мнению Марка Приходы, своими поездками в Россию чехи невольно выполняют желание местного режима — поддерживать впечатление нормальности и одновременно показать, что западные санкции и «русофобия» — это лишь политический вопрос правительств, а обычные люди по-прежнему посещают Россию. «Это был бы желанный подарок для государственных СМИ, которые бы это использовали. Их логика была бы такой: смотрите, люди нас любят, они сюда ездят», — считает он.
Он добавляет, что именно это и является одной из целей российской пропаганды — создать положительный образ страны, несмотря на реальность войны и репрессий. Этот образ затем распространяют как государственные СМИ, так и социальные сети с привлекательными видеороликами о «нормальной жизни в Москве» и «гостеприимных русских», которые должны привлечь внимание зарубежной аудитории.
Министерство иностранных дел предупреждает, что путешествовать в эту страну небезопасно, именно потому, что Кремль включил Чехию в список враждебных государств.
«Из-за обострения отношений на территории России есть только ограниченные возможности помочь туристам, если они попадут в беду», — предупредил ранее представитель МИД Даниэль Дрейк.
Одним из тех, кто отправился в Россию, несмотря на предупреждения, является студент философского факультета Карлова университета. Редакция Seznam Zprávy знает его личность, но он сам не пожелал ее раскрывать, поэтому будем называть его Адам.
Адам отправился в Москву с другом, по его словам, из любопытства: он хотел увидеть главные достопримечательности и почувствовать атмосферу российской столицы.
Он начал планировать поездку в конце года, специально выбрав даты, чтобы она совпала с празднованием Дня Победы 9 мая. «Это ежегодное событие, которого мне не хватает здесь, в Чехии. Я воспользовался возможностью и включил этот день в свой маршрут», — рассказал он редакции.
На вопрос, знал ли он, что Чехия признана Россией враждебным государством, он ответил, что во время планирования поездки и пребывания в стране не осознавал этого. Тот же ответ он повторил на вопрос, знает ли он, что своим визитом поддержал экономику государства, ведущего агрессивную войну: «Я понимаю, на что вы намекаете. В то время, когда я все это организовывал и находился в стране, я не осознавал этого факта».
Аналитик Роман Маца считает, что в настоящее время в Россию вряд ли ездят люди, которые не поддерживают российскую войну. «В нацистскую Германию на отдых вряд ли поехал бы кто-то, кто был явным противником режима Гитлера. Такая аргументация находится примерно на том же уровне, что и утверждения многих немцев после войны о том, что они вообще не знали о ближайшем концентрационном лагере», — комментирует для Seznam Zprávy так называемый идеологический туризм.
С этим согласен и Павел Гавличек из Ассоциации по международным вопросам. «Я не верю, что сегодня кто-то может не знать, что такое Россия. Большая война началась в феврале 2022 года, а в меньших масштабах продолжается с 2014 года. Это уже реальность, которую нельзя вытеснить».
На чешском рынке работает сразу несколько посредников, которые даже во время российской агрессии против Украины «предлагают Москву без стереотипов». Одним из самых заметных является агентство Jedeme do Ruska («Поехали в Россию»), которое ведет в социальных сетях сообщество с десятками тысяч подписчиков и регулярно делится фотографиями с поездок, отзывами довольных участников, а также советами по визам и путешествиям.
Она предлагает организованные туры в Москву, Санкт-Петербург и в регионы, где из-за войны туристический поток минимален. Не обойдены вниманием и тематические мероприятия, такие как «Победоносный май» или «Новый год в России», которые работают с ярко выраженной ностальгической и панславистской эстетикой.
Владелица и гид туристического агентства Люция Винтерова утверждает, что это не означает, что она поддерживает вторжение. «Мы не ездим "на чай в Кремль", а знакомимся с чужой страной, ее достопримечательностями и достопримечательностями», сказала она некоторое время назад автору этого текста.
«Эта организованная деятельность туристических агентств, которые организуют поездки в Россию, переходит все границы. Они принципиально не уважают предупреждения чешского государства и участвуют в поддержании иллюзии, что все в порядке», — считает Гавличек и напоминает, что туристические агентства не предлагают поездки в Россию с самого начала вторжения.
Помимо упомянутого агентства, на чешской арене действуют и отдельные лица, которые стали своего рода «тренерами по путешествиям в Россию». К ним относится, например, проживающий в России представитель SPD в Пльзеньской области Якуб Зиба, который на YouTube и Telegram делится видеоинструкциями, как получить визу, где купить билеты и что делать при пограничном контроле.
Аналогично действует Ольга Власова, которая в Instagram предлагает заглянуть в повседневную жизнь России и при этом мотивирует своих подписчиков составить «собственное представление». Все эти действия объединяет стремление изобразить Россию как гостеприимную, культурно богатую и непонятую страну.
В то же время существуют специализированные сайты, которые предоставляют подробные визовые услуги и советуют, как поехать в Россию, несмотря на санкции. Каналы в социальной сети Telegram регулярно информируют о запланированных групповых поездках и рекламируют впечатления от «другой России»: за пределами столицы, за пределами войны.
«Такие поездки легитимизируют войну в Европе. Я бы даже сказал, что они помогают ее оплачивать. Своими деньгами они поддерживают действительно агрессивный режим», — сказал ранее автор текста российский политолог Иван Преображенский, проживающий с 2014 года в Праге.
«Я бы просто не поехал туда. В России сегодня царит повышенная паранойя, шпиономания. Вы играете в русскую рулетку. Вы можете стать показательным примером», — добавляет свой взгляд славист из Института восточноевропейских исследований и эксперт по России Марек Прихода.
По его мнению, путешествовать в больших группах может быть безопаснее. «Однако как индивидуальный путешественник, который не ориентируется в местных условиях и не говорит по-русски, вы рискуете гораздо больше».
По мнению экспертов, во время войны существует много рисков для безопасности при поездках в Россию. Рекомендуется, например, удалить память телефона, заблокировать социальные сети и свести к минимуму цифровой след. Даже обычные материалы, статьи, сохраненные на устройстве, или интернет-шутки могут быть признаны опасными или враждебными при проверке.
Риск особенно высок для индивидуальных путешественников, которые не ориентируются в местных условиях, не понимают языка и не знают, что может быть воспринято как провокация.
По мнению экспертов, даже совершенно случайное недоразумение может быть использовано для демонстративных действий против иностранца в условиях растущего давления российского режима на Запад. В крайнем случае может произойти задержание, допрос или ложное обвинение. «В первую очередь, чешские путешественники не должны публично заявлять в России, что они хотят мира и свободы. За это их могут посадить», — отмечает Маца.
Сложный путь
С начала войны в Украине чешским гражданам нелегко попасть в Россию. Помимо визы, желающим необходимо приглашение — чаще всего в форме туристического ваучера, выданного российским агентством или отелем.
Процесс оформления стал более сложным, дорогостоящим и трудоемким. По мнению экспертов, это одна из причин, по которой в путешествие обычно отправляются только те, кто имеет четкое отношение к России — будь то из идеологических, коммерческих или чисто приключенческих побуждений. «Поскольку это действительно сложно, можно сделать вывод, что в такие поездки отправляются скорее самые ярые поклонники Путина», — отмечает аналитик Маца.
Студент Адам, с которым связалась редакция, сам организовал проживание, билеты и программу. Вдохновение он черпал в интернете, в частности на YouTube. В целом он решил запланировать маршрут на две недели.
Визу он оформил через интернет с помощью агентства CRC Holding. Оно находится в пражском районе Карлин, и при вводе ключевого слова «виза в Россию» поисковая система выдает его сайт первым. Общая стоимость визы, включая приглашение, составила около 2 000 крон.
В Москву он летел с пересадкой в Баку, полет длился около восьми часов. Прибытие прошло без осложнений — самым большим, по его словам, было задержка, около получаса ожидания на регистрацию в аэропорту.
«Я всего лишь человек. К тому, что на окраине Европы идет война, я уже привык. Я принимаю это как часть реальности и не уделяю этому больше внимания, чем чему-либо другому. Я рад, что живу и успеваю учиться, но на большее в жизни я не сосредотачиваюсь», — объясняет Адам.
По мнению Марка Приходы, своими поездками в Россию чехи невольно выполняют желание местного режима — поддерживать впечатление нормальности и одновременно показать, что западные санкции и «русофобия» — это лишь политический вопрос правительств, а обычные люди по-прежнему посещают Россию. «Это был бы желанный подарок для государственных СМИ, которые бы это использовали. Их логика была бы такой: смотрите, люди нас любят, они сюда ездят», — считает он.
Он добавляет, что именно это и является одной из целей российской пропаганды — создать положительный образ страны, несмотря на реальность войны и репрессий. Этот образ затем распространяют как государственные СМИ, так и социальные сети с привлекательными видеороликами о «нормальной жизни в Москве» и «гостеприимных русских», которые должны привлечь внимание зарубежной аудитории.
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