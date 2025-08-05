Чехи по-прежнему заинтересованы в поездках в Россию

Новости 420on 5 августа 2025 13:30 843

На прошлой неделе Чехию облетела новость о том, что четыре члена Коммунистической партии Чехии и Моравии отправились в Россию и по возвращении оказались на границе с Латвией, которая из соображений безопасности отказалась их впустить обратно. За помощью они обратились в чешское посольство в Риге. Это не единичный случай. Несмотря на то, что Россия уже четвертый год ведет полномасштабную войну против Украины, чехи продолжают туда ездить — регулярно, через туристические агентства и самостоятельно.