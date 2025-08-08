ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ

Ипотека может превратить расставание незамужних пар в ад

Новости 420on
8 августа 2025
12:10
587
Влюбленность, общие планы и ипотека на дом мечты. Но иногда отношения заканчиваются раньше, чем закончится выплата кредита. Расставание тогда становится не только эмоциональным потрясением, но и практической борьбой за то, кто останется в квартире и кто кому будет платить. Особенно в ситуации, когда речь идет о незамужних партнерах. Споры могут длиться годами.
«Совместная ипотека без брака не представляет проблемы для банков. Однако важно заранее обдумать этот шаг и договориться, как поступить с ипотекой и недвижимостью в случае разрыва отношений или других непредвиденных обстоятельств», — предупреждает Мирослав Майер из стартапа Hyponamíru.cz.

Разница между ипотекой для супругов и ипотекой для незамужних пар заключается прежде всего в их правовом статусе и способе владения недвижимостью. У супругов недвижимость и ипотека автоматически попадают в совместную собственность и оба супруга несут совместную ответственность по кредиту. В случае развода распределение имущества и долгов регулируется законом, что защищает обе стороны.

По словам Майера, аналогичная ситуация наблюдается и у однополых пар, живущих в гражданском браке. Исключение составляют зарегистрированные партнерства, заключенные до 2025 года, где совместная собственность не возникает. Имущество находится в долевой совместной собственности, и при расставании его распределение необходимо решать по соглашению. Однако союз можно перевести на новый правовой режим.

«В случае незарегистрированного брака партнеры могут взять ипотеку совместно, при этом каждый из них обычно владеет половиной недвижимости и отвечает за весь кредит. При расставании необходимо урегулировать владение и ипотеку по соглашению, поэтому очень важно, чтобы при приобретении недвижимости все было оговорено в договоре. Это касается, например, долей владения, способа погашения и правил возможной компенсации», — добавил Марек Павлик с портала Hypotecnikalkulacka.cz.

Однако ипотеку может взять только один из партнеров. В этом случае он является единственным владельцем недвижимости и несет полную ответственность за погашение кредита. Второй партнер не имеет никаких прав собственности на недвижимость и не обязан участвовать в погашении ипотеки. Если он участвует в погашении, партнеры должны заранее оговорить это в договоре.

Совместная заявка может увеличить сумму ипотеки

Поэтому сначала необходимо уточнить, будут ли партнеры подавать заявку на ипотеку совместно. Такая заявка увеличивает шансы на получение более крупного кредита, но также означает совместную ответственность. Важно точно определить, кто и в какой доле будет владеть недвижимостью, и указать все в договоре. Даже если один из партнеров владеет только частью, при совместном заявлении оба ручаются за весь кредит.

Совместная ипотека незамужних партнеров сопряжена с рисками, которые следует заранее обдумать. В случае разрыва отношений необходимо договориться, кто останется в квартире и как будут распределены доли и долги. Ипотеку может перенять один из партнеров, но банк должен подтвердить его способность ее погасить. Другой вариант — выплата доли второго партнера с согласия банка. Рефинансирование после разрыва отношений бывает сложным, особенно если заемщик не имеет достаточного дохода.

В случае смерти одного из партнеров другой может лишиться не только помощи в погашении кредита, но и самой недвижимости. Без завещания он не имеет права на наследство и должен решать сложные вопросы. Поэтому стоит все уладить заранее.
ипотеки Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
6 АВГУСТА 2025
1158
ОБРАЗОВАНИЕ
ЧЕШСКОГО СТУДЕНТА НЕОБОСНОВАННО ПОДОЗРЕВАЛИ В ПОДГОТОВКЕ УБИЙСТВА — ПОЛИЦИЯ ЗАКРЫЛА ДЕЛО
21:00
5 АВГУСТА 2025
1144
БИЗНЕС
ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ЧЕХИИ ВЫРОСЛИ, ЛИДИРУЕТ ŠKODA
19:30
5 АВГУСТА 2025
1015
БИЗНЕС
ОБЕЩАННОГО ОТЧЕТА ПО ДЕЛУ О БИТКОИНАХ СНОВА НЕ БУДЕТ. КООРДИНАТОР УГЛИРЖ ПЕРЕДУМАЛ
13:30
5 АВГУСТА 2025
2420
ЖИЗНЬ
ЧЕХИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПОЕЗДКАХ В РОССИЮ
13:30
4 АВГУСТА 2025
3970
БИЗНЕС
ТЫСЯЧИ ОТЕЛЕЙ ТРЕБУЮТ КОМПЕНСАЦИЮ ОТ СЕРВИСА BOOKING.COM
18:00
3 АВГУСТА 2025
2638
БИЗНЕС
РЕКОРДНЫЙ РОСТ ЧИСЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЧЕХИИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2025 ГОДА
13:00
2 АВГУСТА 2025
2314
БИЗНЕС
КАК ПОЛУЧИТЬ ЛУЧШИЕ ОТВЕТЫ ОТ CHATGPT: ПЯТЬ ПРОСТЫХ ИНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ С ИИ
09:15
2 АВГУСТА 2025
1888
ЖИЗНЬ
НА КОНЕЦ ИЮНЯ В ЧЕХИИ ПРОЖИВАЛО 1,091 МЛН ИНОСТРАНЦЕВ, ЗА ГОД ИХ ЧИСЛО УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 35 000
21:00
1 АВГУСТА 2025
1169
БИЗНЕС
В ЧЕХИИ СНОВА РАСТЕТ ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
16:30
1 АВГУСТА 2025
996
БИЗНЕС
ИНТЕРЕС К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОММЕРЧЕСКИМ АВТОМОБИЛЯМ В ЧЕХИИ И ЕС СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТЕТ
21:00
31 ИЮЛЯ 2025
1964
БИЗНЕС
В ПРАГЕ ВНОВЬ ОСКВЕРНЕН ПАМЯТНИК УИНСТОНУ ЧЕРЧИЛЛЮ: ПОЛИЦИЯ РАЗЫСКИВАЕТ ВАНДАЛА
19:30
31 ИЮЛЯ 2025
1091
БИЗНЕС
ЭКСПЕРТЫ: DEEPFAKE И ИИ ПОДРЫВАЮТ ДОВЕРИЕ К ИНФОРМАЦИИ И НЕСУТ РИСКИ БЕЗОПАСНОСТИ
13:17
31 ИЮЛЯ 2025
6902
ЖИЗНЬ
ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ВСЕ УКРАИНЦЫ УЕДУТ? ЧЕХИЯ ПОТЕРЯЕТ ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ КРОН
09:00
30 ИЮЛЯ 2025
21147
БИЗНЕС
ЧЕШСКИЕ КОМПАНИИ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ В СТРАНЫ БЫВШЕГО СССР И ТУРЦИЮ
19:30
29 ИЮЛЯ 2025
6741
БИЗНЕС
ДОХОДЫ ОТ ПОДРАБОТОК: ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ В ЧЕХИИ