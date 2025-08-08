Ипотека может превратить расставание незамужних пар в ад

Влюбленность, общие планы и ипотека на дом мечты. Но иногда отношения заканчиваются раньше, чем закончится выплата кредита. Расставание тогда становится не только эмоциональным потрясением, но и практической борьбой за то, кто останется в квартире и кто кому будет платить. Особенно в ситуации, когда речь идет о незамужних партнерах. Споры могут длиться годами.