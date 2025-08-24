ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ

Минимальная зарплата в Чехии в следующем году вырастет до 22 400 крон

Новости 420on
24 августа 2025
11:00
553
В следующем году минимальная заработная плата повысится на 1600 крон до 22 400 крон. По данным Министерства финансов, средняя заработная плата составит 51 497 крон.
Минимальная заработная плата в следующем году повысится на 1600 крон до 22 400 крон. Об этом сообщил министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) в эфире Чешского телевидения. Сумма основана на постановлении, которое правительство утвердило осенью прошлого года и согласно которому в следующем году минимальная заработная плата должна достичь 43,4 процента средней заработной платы. Согласно данным Чешского телевидения, макроэкономический прогноз Министерства финансов установил среднюю зарплату на уровне 51 497 крон.

«Этот годовой рост составляет 1600 крон. Сейчас мы переживаем период — уже последние два года — когда мы наблюдаем самый высокий темп роста минимальной заработной платы и повышается покупательная способность людей с самыми низкими доходами», — сказал Юречка в интервью Чешскому телевидению. В прошлом году минимальная заработная плата составляла 18 900 крон, с января этого года она была повышена до 20 800 крон.

По данным Чешского телевидения, в настоящее время минимальную заработную плату получают около 118 тысяч человек, то есть примерно три процента работников. Вместе с минимальной заработной платой с января почти на восемь процентов вырастут и самые низкие гарантированные зарплаты в государственном секторе.

Минимальная заработная плата на следующий год в конечном итоге будет на 200 крон ниже, чем предполагало Министерство труда и социальных дел в июльском обосновании предложения о повышении тарифов заработной платы государственных служащих. Тогда, на основе апрельского макроэкономического прогноза Министерства финансов, речь шла о сумме в 22 600 крон.

В сентябре прошлого года правительство установило коэффициенты повышения минимальной заработной платы таким образом, чтобы к 2029 году минимальный заработок постепенно достиг 47 процентов от средней заработной платы. Министерство труда тогда указало в своих документах, что уровень заработной платы и минимальная заработная плата в Чехии являются одними из самых низких в ЕС, и коэффициенты повышения приблизят чешские доходы к уровням более развитых европейских стран. Согласно данным министерства на тот момент, Чехия имела шестую самую низкую минимальную заработную плату из 22 стран ЕС. 
зарплата Чехия
