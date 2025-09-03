Аналитики удивлены: средняя зарплата в Чехии в реальном выражении выросла на 5,3% и составила 49 402 кроны

Во втором квартале средняя номинальная заработная плата выросла на 7,8 % по сравнению с прошлым годом. В реальном выражении, то есть с учетом роста цен, она выросла на 5,3 %. Медиана заработной платы составила 41 115 крон. Данные были опубликованы сегодня Чешским статистическим управлением.