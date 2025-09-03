ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Аналитики удивлены: средняя зарплата в Чехии в реальном выражении выросла на 5,3% и составила 49 402 кроны
3 сентября 2025
11:00
774
Во втором квартале средняя номинальная заработная плата выросла на 7,8 % по сравнению с прошлым годом. В реальном выражении, то есть с учетом роста цен, она выросла на 5,3 %. Медиана заработной платы составила 41 115 крон. Данные были опубликованы сегодня Чешским статистическим управлением.
«Во втором квартале 2025 года средняя номинальная заработная плата выросла на 7,8 % до 49 402 крон. С учетом влияния инфляции реальный рост заработной платы составил 5,3 %. Медиана заработной платы в этом периоде выросла на 7,2 % до 41 115 крон», — прокомментировала текущие данные о заработной плате в Чехии Йитка Эрхатова, руководитель отдела статистики труда.
«Рост заработной платы в Чехии значительно превзошел все ожидания, и во втором квартале этого года ситуация была значительно более благоприятной, чем ожидали эксперты», — заявил главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда.
По его мнению, уровень заработной платы в Чехии практически компенсировал глубокий спад реальных заработных плат, который произошел в основном из-за чрезвычайно высокой инфляции в 2022 и 2023 годах и который был практически самым глубоким среди всех стран ОЭСР.
«Рост заработной платы во втором квартале этого года вызвал большое удивление не только в аналитическом сообществе, когда средняя номинальная заработная плата выросла на 7,8 %, а реальная заработная плата — на 5,3 %. Такого сильного роста заработной платы никто не ожидал», — заявила Тереза Крчек, аналитик Raiffeisenbank.
Потребительские цены за указанный период выросли на 2,4 %, таким образом, в реальном выражении заработная плата выросла на 5,3 %. Объем заработной платы вырос на 8,2 %, количество сотрудников выросло на 0,4 %.
В целом, две трети работников в Чехии не получают даже средней заработной платы. Медиана заработной платы, то есть значение, по отношению к которому половина работников имеет заработную плату выше, а половина ниже, выросла в годовом исчислении на 7,2 % до 41 115 крон.
Реальная заработная плата в Чехии растет в годовом исчислении с начала прошлого года, а до этого из-за высокой инфляции она снижалась более двух лет. Без учета роста цен средняя заработная плата в Чехии стабильно растет с начала 2014 года.
«Результаты средней и медианной заработной платы за второй квартал превосходят ожидания. Ускорение роста средней заработной платы до 7,8 % наверняка не порадует Чешский национальный банк, который может опасаться более высокого инфляционного давления в сфере услуг. Неудивительно, что заработная плата в строительстве выросла на 11 %, поскольку это отрасль, которая, хотя и процветает, но в долгосрочной перспективе борется с нехваткой квалифицированных и вспомогательных работников», — сказал Петр Дуфек из банка Creditas.
«Рост заработной платы в Чехии значительно превзошел все ожидания, и во втором квартале этого года ситуация была значительно более благоприятной, чем ожидали эксперты», — заявил главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда.
По его мнению, уровень заработной платы в Чехии практически компенсировал глубокий спад реальных заработных плат, который произошел в основном из-за чрезвычайно высокой инфляции в 2022 и 2023 годах и который был практически самым глубоким среди всех стран ОЭСР.
«Рост заработной платы во втором квартале этого года вызвал большое удивление не только в аналитическом сообществе, когда средняя номинальная заработная плата выросла на 7,8 %, а реальная заработная плата — на 5,3 %. Такого сильного роста заработной платы никто не ожидал», — заявила Тереза Крчек, аналитик Raiffeisenbank.
Потребительские цены за указанный период выросли на 2,4 %, таким образом, в реальном выражении заработная плата выросла на 5,3 %. Объем заработной платы вырос на 8,2 %, количество сотрудников выросло на 0,4 %.
В целом, две трети работников в Чехии не получают даже средней заработной платы. Медиана заработной платы, то есть значение, по отношению к которому половина работников имеет заработную плату выше, а половина ниже, выросла в годовом исчислении на 7,2 % до 41 115 крон.
Реальная заработная плата в Чехии растет в годовом исчислении с начала прошлого года, а до этого из-за высокой инфляции она снижалась более двух лет. Без учета роста цен средняя заработная плата в Чехии стабильно растет с начала 2014 года.
«Результаты средней и медианной заработной платы за второй квартал превосходят ожидания. Ускорение роста средней заработной платы до 7,8 % наверняка не порадует Чешский национальный банк, который может опасаться более высокого инфляционного давления в сфере услуг. Неудивительно, что заработная плата в строительстве выросла на 11 %, поскольку это отрасль, которая, хотя и процветает, но в долгосрочной перспективе борется с нехваткой квалифицированных и вспомогательных работников», — сказал Петр Дуфек из банка Creditas.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:00
3 СЕНТЯБРЯ 2025
789
21:00
2 СЕНТЯБРЯ 2025
1075
19:30
2 СЕНТЯБРЯ 2025
1689
21:00
1 СЕНТЯБРЯ 2025
2894
15:45
1 СЕНТЯБРЯ 2025
1906
15:00
1 СЕНТЯБРЯ 2025
1524
13:30
1 СЕНТЯБРЯ 2025
7900
11:00
31 АВГУСТА 2025
2616
15:00
30 АВГУСТА 2025
5196
18:00
29 АВГУСТА 2025
1535
21:00
28 АВГУСТА 2025
1711
18:00
27 АВГУСТА 2025
1413
11:00
27 АВГУСТА 2025
8040
11:00
26 АВГУСТА 2025
1961