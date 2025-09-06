В Евросоюзе запретили использовать гель-лаки с ТPO

В косметической индустрии происходят существенные перемены: в странах Евросоюза вступает в силу запрет на важный компонент гель-лаков — триметилбензоил дифенилфосфиновый оксид, известный как TPO.