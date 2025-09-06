ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
В Евросоюзе запретили использовать гель-лаки с ТPO
6 сентября 2025
15:00
В косметической индустрии происходят существенные перемены: в странах Евросоюза вступает в силу запрет на важный компонент гель-лаков — триметилбензоил дифенилфосфиновый оксид, известный как TPO.
В Евросоюзе действуют жесткие законы, регулирующие косметическую индустрию. Нормативы включают перечни веществ, разрешенных к использованию, веществ с определенными ограничениями и запрещенных компонентов. Последний список и пополнил ТРО список. С понедельника, 1 сентября 2025 года, салоны красоты, студии маникюра и педикюра и другие предприятия по всему Европейскому союзу не должны использовать для моделирования ногтей гели с этим химическим веществом, сообщает «Радио Прага».
Продажа продукции из старых запасов запрещена. Министерство здравоохранения объявило, что за нарушение салон может быть оштрафован.
TPO — это химическое вещество, затвердевающее под воздействием ультрафиолетового или светодиодного излучения. В гелях для моделирования ногтей он выполняет функцию так называемого фотоинициатора. Согласно регламенту Европейской комиссии, это опасное вещество, способное раздражать кожу и вызывать покраснение, зуд и аллергические реакции. Кроме того, оно токсично для репродуктивной функции организма человека и может негативно влиять на фертильность. Риск особенно высок при вдыхании пыли и при контакте с кожей до затвердевания геля.
Запрет на использование TPO будет распространяться на всех производителей, дистрибьюторов, оптовых продавцов и салоны красоты. Неиспользованная продукция должна быть возвращена производителю или импортеру, а для моделирования ногтей должны использоваться гели, содержащие альтернативные фотоинициаторы. Соблюдение запрета будет контролироваться региональными санитарными службами. В случае нарушения предприятия могут быть оштрафованы.
«Использование этого химического вещества в чистом виде вызывает опасения по поводу здоровья. Однако его содержание во всех косметических продуктах ограничено примерно 5%», — сообщил СМИ директор одной из компаний.
«Изъятие ТРО из средств для ногтей не обязательно повлияет на их эффективность, но потребует изменения рецептуры», — отметил ведущий научный эксперт в индустрии красоты и основатель компании Schoon Scientific, производящей косметические продукты Даг Шун.
Некоторые студии маникюра, с которыми связалось агентство ČTK, заявили, что проблема заключалась в отсутствии информации у салонов красоты. «Информация направлялась в основном производителям и дистрибьюторам, а не в обычные салоны. Многие производители постепенно начали менять состав своей продукции или снимать ее с производства, но в последнее время мы наблюдали и увеличение продаж на чешском рынке продукции с ТРО. Только после публикации в начале августа распоряжения Министерства здравоохранения стало понятно, почему появились эти скидки», — рассказала владелица студии и школы маникюра Adele Nail Studio & School Адель Тулкубайова.
То же говорит и владелец салонов ABnails и NailSpot Йиржи Смрчка. «Некоторые бренды воспользовались ситуацией и провели масштабные распродажи и скидки за несколько месяцев до запрета, чтобы избавиться от как можно большего количества продукции, содержащей ТРО», — сообщил он. Альтернативные лаки без ТРО стоят дороже. «При этом они часто держатся на ногтях гораздо меньше», — добавил Смрчка.
Однако для большинства маникюрных салонов, с которыми связалось агентство ČTK, запрет не стал проблемой, поскольку они уже предлагали продукцию без ТРО и готовились к переменам. «Многие бренды заранее подготовились к этому переходу — либо выпустили на рынок лаки без ТРО, либо заменили компонент другой модификацией состава», — сообщил Йиржи Смрчка.
В этом году врачи предупредили еще об одном возможном осложнении для здоровья, связанном с искусственными ногтями. По словам дерматолога Моники Аренбергеровой из Виноградской больницы (FNKV), во всем мире, в том числе в Чехии, отмечаются случаи опухоли кожи, развивающихся под ногтями или вокруг них у женщин, которые делают гелевые ногти с помощью ультрафиолетовой лампы. По словам специалиста, это также подтверждают научные исследования, в которых клетки кожи подвергались прямому воздействию УФ-излучения.
«Это необходимо регулировать, или по крайней мере женщин следует информировать о риске», — заявила Моника Аренбергерова в апреле на пресс-конференции организации «Палатка против меланомы». По ее словам, вопрос рассматривается регулирования ультрафиолетовых-ламп, включая их продажу, поскольку у женщин, делающих гелевый маникюр дома, также появляются опухоли. Если женщины хотят продолжать пользоваться гель-лаком, она рекомендует наносить защитный крем на кожу примерно за 20 минут до процедуры или использовать специальные перчатки без пальцев.
В среднем европейцы используют не менее семи различных косметических средств каждый день. Это средства гигиены — мыло, шампунь, дезодорант и зубная паста, а также духи и декоративная косметика. «В косметических средствах содержится много химических веществ, поэтому внимательно читайте этикетки», — рекомендует Европейское химическое агентство (ECHA).
