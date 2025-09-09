На поезде до пражского аэропорта через пять лет? Строительство подземного вокзала за 6,5 миллиарда получило зеленый свет

В понедельник было получено окончательное разрешение на строительство нового подземного вокзала в аэропорту имени Вацлава Гавела, который является частью проекта железнодорожного сообщения Прага — Аэропорт — Кладно.