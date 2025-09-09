ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ

На поезде до пражского аэропорта через пять лет? Строительство подземного вокзала за 6,5 миллиарда получило зеленый свет

Новости 420on
9 сентября 2025
08:00
1446
В понедельник было получено окончательное разрешение на строительство нового подземного вокзала в аэропорту имени Вацлава Гавела, который является частью проекта железнодорожного сообщения Прага — Аэропорт — Кладно.
Об этом сообщила Железнодорожная администрация (SŽ). Завершение строительства первой подземной станции на чешской железной дороге запланировано на 2030 год. Общая стоимость проекта составляет около 6,5 миллиарда крон.

Выдача окончательного разрешения на проект от Управления транспортного и энергетического строительства (DESÚ) является ключевым моментом для начала строительства в 2027 году.

«Работы продлятся три года, их выполнит концессионер, выбранный в рамках конкурса для проекта PPP, который также обеспечит строительство соединительных участков от аэропорта до вокзала в Рузине и далее до Велеславина», — сообщила пресс-секретарь SŽ Нела Эберл Фрибова.

Вышеупомянутая линия, по которой поезда будут двигаться со скоростью до 145 км/ч, должна облегчить жителям Праги и Среднечешского края связь с аэропортом.

Подземный вокзал в пражском аэропорту будет состоять из двух путей, между которыми будет двусторонняя платформа.

«Пассажиры смогут добраться от него до обоих терминалов аэропорта. Весь проект координирует Управление железных дорог совместно с аэропортом Праги, с которым уже подписано соглашение о сотрудничестве», добавила пресс-секретарь.

Цель Управления железных дорог — чтобы новый вокзал полностью соответствовал стандартам современного обслуживания аэропортов.
Чехия строительство аэропорт Прага поезда
