ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ

Как будут работать магазины в Чехии на День чешской государственности 28 сентября

Новости и статьи
9 сентября 2025
20:00
635
В этом году День чешской государственности, который отмечается 28 сентября, выпадает на воскресенье. В соответствии с законом о торговом времени магазины площадью более 200 квадратных метров будут закрыты. Работать смогут лишь торговые точки, чья площадь не превышает 200 квадратных метров. Исключение составляют магазины в аэропортах, на вокзалах, в медицинских учреждениях, а также аптеки и автозаправки.
Закон о торговом времени
Закон, регулирующий режим работы розничных и оптовых магазинов в Чехии, вступил в силу 1 октября 2016 года. Он обязывает крупные магазины закрываться в определённые праздничные дни. За соблюдением норм следит Чешская торговая инспекция, которая может налагать штрафы за нарушения.

Ближайшие дни, когда магазины будут закрыты:
  • 28 октября — День образования независимого Чехословацкого государства,
  • 24 декабря — Сочельник (открыто только до 12:00),
  • 25-26 декабря — Рождество Христово.

Но 17 ноября — в День борьбы за свободу и демократию, — магазины останутся открыты.
праздники культура Чехия магазины
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:33
9 СЕНТЯБРЯ 2025
7089
ОБРАЗОВАНИЕ
ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ЧЕШСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ВУЗ В 2026 ГОДУ
10:43
9 СЕНТЯБРЯ 2025
903
БИЗНЕС
ЗАПУСКАЕМ НОВУЮ РУБРИКУ: ФИНАНСОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ В ФОРМАТЕ «ВОПРОС — ОТВЕТ»
08:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
2490
ЖИЗНЬ
НА ПОЕЗДЕ ДО ПРАЖСКОГО АЭРОПОРТА ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ? СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНОГО ВОКЗАЛА ЗА 6,5 МИЛЛИАРДА ПОЛУЧИЛО ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
19:30
8 СЕНТЯБРЯ 2025
2305
БИЗНЕС
СЛОВАКИЯ ПОКУПАЕТ РОСКОШНЫЙ САМОЛЕТ У ЧЕШСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
18:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
2192
БИЗНЕС
ГЛАВА BMW НАЗВАЛ ЗАПРЕТ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ БОЛЬШОЙ ОШИБКОЙ
08:05
8 СЕНТЯБРЯ 2025
3814
ЖИЗНЬ
УКРАИНЦАМ В ЧЕХИИ НАЧАЛИ СООБЩАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЯВОК НА СПЕЦВНЖ
15:00
6 СЕНТЯБРЯ 2025
17611
ЖИЗНЬ
В ЕВРОСОЮЗЕ ЗАПРЕТИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГЕЛЬ-ЛАКИ С ТPO
13:00
6 СЕНТЯБРЯ 2025
1183
БИЗНЕС
В ЧЕХИИ УЖЕ 60 ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ ИСКУССТВА — ЧАСТЬ ВОСПРИНИМАЕТ СТАТУС КАК НАГРАДУ
11:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
4654
ЖИЗНЬ
10 ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ ПОКАЗЫВАЮТ БУДУЩЕЕ ЖИЛЬЯ В ЧЕХИИ
09:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
3220
БИЗНЕС
КОРОЛЕВСТВО СКИДОК НА ПРОДАЖУ. БРИТАНСКИЙ ВЛАДЕЛЕЦ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ МИЛЛИАРДЫ ЗА SLEVOMAT
15:00
3 СЕНТЯБРЯ 2025
4791
БИЗНЕС
НОВЫЙ ПРЕПАРАТ ПРОТИВ ВИЧ ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ ПРЕДОТВРАЩАЕТ ЗАРАЖЕНИЕ, НО СТОИТ СОТНИ ТЫСЯЧ И НЕ БУДЕТ ОПЛАЧИВАТЬСЯ СТРАХОВКОЙ
11:00
3 СЕНТЯБРЯ 2025
4489
ЖИЗНЬ
АНАЛИТИКИ УДИВЛЕНЫ: СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В ЧЕХИИ В РЕАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ВЫРОСЛА НА 5,3% И СОСТАВИЛА 49 402 КРОНЫ
10:00
3 СЕНТЯБРЯ 2025
3852
ЖИЗНЬ
НОВЫЙ ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ НА МЕСТЕ БЫВШЕГО ПИВОВАРЕННОГО ЗАВОДА В КАРЛОВЫХ ВАРАХ
21:00
2 СЕНТЯБРЯ 2025
3866
БИЗНЕС
ЗОЛОТО БЬЕТ РЕКОРДЫ НА ФОНЕ СЛАБОГО ДОЛЛАРА И ОЖИДАНИЙ СНИЖЕНИЯ СТАВОК В США
19:30
2 СЕНТЯБРЯ 2025
4458
БИЗНЕС
АЛКОГОЛЬ И СТРАННЫЕ ПОКУПКИ НА МИЛЛИОНЫ: АУДИТ В ШКОЛЕ В ГРАДЦЕ-КРАЛОВЕ ШОКИРОВАЛ МЭРИЮ