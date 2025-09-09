Как будут работать магазины в Чехии на День чешской государственности 28 сентября

Новости и статьи 9 сентября 2025 20:00 635

В этом году День чешской государственности, который отмечается 28 сентября, выпадает на воскресенье. В соответствии с законом о торговом времени магазины площадью более 200 квадратных метров будут закрыты. Работать смогут лишь торговые точки, чья площадь не превышает 200 квадратных метров. Исключение составляют магазины в аэропортах, на вокзалах, в медицинских учреждениях, а также аптеки и автозаправки.