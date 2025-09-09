ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Как будут работать магазины в Чехии в День чешской государственности, 28 сентября
9 сентября 2025
20:00
В этом году День чешской государственности, который отмечается 28 сентября, выпадает на воскресенье. В соответствии с законом о торговом времени магазины площадью более 200 квадратных метров будут закрыты. Работать смогут лишь торговые точки, чья площадь не превышает 200 квадратных метров. Исключение составляют магазины в аэропортах, на вокзалах, в медицинских учреждениях, а также аптеки и автозаправки.
Закон о торговом времени
Закон, регулирующий режим работы розничных и оптовых магазинов в Чехии, вступил в силу 1 октября 2016 года. Он обязывает крупные магазины закрываться в определенные праздничные дни. За соблюдением норм следит Чешская торговая инспекция, которая может налагать штрафы за нарушения.
Ближайшие дни, когда магазины будут закрыты:
- 28 октября — День образования независимого Чехословацкого государства,
- 24 декабря — Сочельник (открыто только до 12:00),
- 25-26 декабря — Рождество Христово.
Но 17 ноября — в День борьбы за свободу и демократию — магазины останутся открыты.
