Крупная волна мошенничества с интернет-магазинами прокатилась по Чехии

Новости 420on 11 сентября 2025 08:00 2475

Несколько интернет-магазинов, работающих на чешском рынке, были в течение последних двух недель скопированы интернет-магазинами из Китая с целью обмана покупателей. Об этом сегодня сообщил Чешский союз торговли и туризма. По оценкам союза, поддельные интернет-магазины обманули тысячи чехов. На данный момент союз знает о подделках интернет-магазинов Sportisimo, Tescoma и Super zoo.