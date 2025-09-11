ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Крупная волна мошенничества с интернет-магазинами прокатилась по Чехии
11 сентября 2025
08:00
2475
Несколько интернет-магазинов, работающих на чешском рынке, были в течение последних двух недель скопированы интернет-магазинами из Китая с целью обмана покупателей. Об этом сегодня сообщил Чешский союз торговли и туризма. По оценкам союза, поддельные интернет-магазины обманули тысячи чехов. На данный момент союз знает о подделках интернет-магазинов Sportisimo, Tescoma и Super zoo.
Чешская торговая инспекция в ответ на запрос ČTK заявила, что уделяет интернет-торговле особое внимание.
По данным ассоциации, поддельные интернет-магазины используют в основном рекламные кампании в Facebook, где они ссылаются на сайты, очень похожие на настоящие. Реклама в Facebook с большими скидками привлекает людей на страницы, где покупатели делают покупки и оплачивают их, после чего коммуникация прекращается. По данным ассоциации, реклама нацелена в основном на пользователей мобильной версии соцсети.
«Новая волна мошенничества стала одной из самых изощренных, которые мы видели до сих пор. Технически мошеннические сайты и реклама на Facebook сделаны очень хорошо, единственным предупреждением являются предлагаемые скидки в размере от 70 до 90% на весь ассортимент», — сказал президент ассоциации Томаш Проуза.
Интернет-магазины и ассоциация сообщили об инцидентах в Чешскую торговую инспекцию (ČOI), Facebook и операторам доменной системы, по словам Проузы, также было подано уголовное заявление. «Реакция пока очень медленная», — сказал Любош Рейхрт, исполнительный директор компании, управляющей интернет-магазином и сетью магазинов Super zoo.
По словам Рейхрта, мошенники создали копию сайта Super zoo и постоянно меняют домен, на котором работают поддельные интернет-магазины. «В случае столь очевидных мошенничеств контрольные органы должны немедленно вмешаться, решительно предупредить потребителей, незамедлительно заблокировать мошеннические сайты и заставить Facebook удалить рекламу мошеннических интернет-магазинов. К сожалению, пока мы видим, что ограбление тысяч потребителей остается без адекватной реакции со стороны Facebook и чешских контрольных органов», — сказал Рейхрт.
Однако, по словам представителя инспекции Франтишека Котрбы, она не может действовать в случаях, которые находятся в компетенции других государственных органов. В случае выманивания денег у людей речь идет об уголовном преступлении, и инспекция не имеет полномочий, сказал он. Если инспекция выявляет недостатки, она налагает меры по их устранению, запреты и санкции, добавил он. По его словам, инспекция проявляет чрезвычайную активность и выполняет свои обязанности как в области надзора и консультирования потребителей, так и в области просвещения.
Союз ожидает, что подобных мошенничеств будет становиться все больше, и призвал инспекцию начать выполнять свою контролирующую и просветительскую роль и активно защищать граждан от мошенников. «Учитывая быстрое развитие мошенничества в сфере электронной коммерции, мы считаем необходимым, чтобы Министерство промышленности и торговли в сотрудничестве с Министерством юстиции, Полицией Чешской Республики, представителями предпринимателей и потребителей подготовило быструю ревизию законодательства, которая позволит эффективно блокировать мошеннические сайты и реально наказывать их операторов. Существующие правовые рамки настолько беззубы, что даже не заставляют Facebook немедленно удалять рекламу явно мошеннических интернет-магазинов», — заключил Проуза.
На недостаточный контроль иностранных онлайн-рынков со стороны Чешской торговой инспекции ранее также обращала внимание Ассоциация электронной коммерции (APEK). По мнению ассоциации, инспекция в течение длительного времени недостаточно реагирует на жалобы потребителей на поведение трансграничных рынков.
В прошлом году ČOI выявила нарушения закона примерно в 82% проверенных интернет-магазинов. Инспекция наложила на интернет-магазины 907 штрафов на общую сумму 15,6 миллиона крон. Наиболее частым нарушением было недостаточное информирование о размере, условиях и порядке подачи рекламации, сообщила на этой неделе торговая инспекция.
По данным ассоциации, поддельные интернет-магазины используют в основном рекламные кампании в Facebook, где они ссылаются на сайты, очень похожие на настоящие. Реклама в Facebook с большими скидками привлекает людей на страницы, где покупатели делают покупки и оплачивают их, после чего коммуникация прекращается. По данным ассоциации, реклама нацелена в основном на пользователей мобильной версии соцсети.
«Новая волна мошенничества стала одной из самых изощренных, которые мы видели до сих пор. Технически мошеннические сайты и реклама на Facebook сделаны очень хорошо, единственным предупреждением являются предлагаемые скидки в размере от 70 до 90% на весь ассортимент», — сказал президент ассоциации Томаш Проуза.
Интернет-магазины и ассоциация сообщили об инцидентах в Чешскую торговую инспекцию (ČOI), Facebook и операторам доменной системы, по словам Проузы, также было подано уголовное заявление. «Реакция пока очень медленная», — сказал Любош Рейхрт, исполнительный директор компании, управляющей интернет-магазином и сетью магазинов Super zoo.
По словам Рейхрта, мошенники создали копию сайта Super zoo и постоянно меняют домен, на котором работают поддельные интернет-магазины. «В случае столь очевидных мошенничеств контрольные органы должны немедленно вмешаться, решительно предупредить потребителей, незамедлительно заблокировать мошеннические сайты и заставить Facebook удалить рекламу мошеннических интернет-магазинов. К сожалению, пока мы видим, что ограбление тысяч потребителей остается без адекватной реакции со стороны Facebook и чешских контрольных органов», — сказал Рейхрт.
Однако, по словам представителя инспекции Франтишека Котрбы, она не может действовать в случаях, которые находятся в компетенции других государственных органов. В случае выманивания денег у людей речь идет об уголовном преступлении, и инспекция не имеет полномочий, сказал он. Если инспекция выявляет недостатки, она налагает меры по их устранению, запреты и санкции, добавил он. По его словам, инспекция проявляет чрезвычайную активность и выполняет свои обязанности как в области надзора и консультирования потребителей, так и в области просвещения.
Союз ожидает, что подобных мошенничеств будет становиться все больше, и призвал инспекцию начать выполнять свою контролирующую и просветительскую роль и активно защищать граждан от мошенников. «Учитывая быстрое развитие мошенничества в сфере электронной коммерции, мы считаем необходимым, чтобы Министерство промышленности и торговли в сотрудничестве с Министерством юстиции, Полицией Чешской Республики, представителями предпринимателей и потребителей подготовило быструю ревизию законодательства, которая позволит эффективно блокировать мошеннические сайты и реально наказывать их операторов. Существующие правовые рамки настолько беззубы, что даже не заставляют Facebook немедленно удалять рекламу явно мошеннических интернет-магазинов», — заключил Проуза.
На недостаточный контроль иностранных онлайн-рынков со стороны Чешской торговой инспекции ранее также обращала внимание Ассоциация электронной коммерции (APEK). По мнению ассоциации, инспекция в течение длительного времени недостаточно реагирует на жалобы потребителей на поведение трансграничных рынков.
В прошлом году ČOI выявила нарушения закона примерно в 82% проверенных интернет-магазинов. Инспекция наложила на интернет-магазины 907 штрафов на общую сумму 15,6 миллиона крон. Наиболее частым нарушением было недостаточное информирование о размере, условиях и порядке подачи рекламации, сообщила на этой неделе торговая инспекция.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:00
12 СЕНТЯБРЯ 2025
1613
19:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
2504
11:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
2265
09:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
3807
21:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
2232
18:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
2628
09:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
2830
20:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
6712
15:33
9 СЕНТЯБРЯ 2025
10768
10:43
9 СЕНТЯБРЯ 2025
2757
19:30
8 СЕНТЯБРЯ 2025
4899
18:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
4844
08:05
8 СЕНТЯБРЯ 2025
5876