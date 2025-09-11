Инвестиционная карта Европы 2025. Почему Чехия опережает Хорватию и Германию

Новости 420on 11 сентября 2025 09:00 550

Европейский рынок жилой недвижимости претерпевает изменения. Снижение процентных ставок, новые законы, давление в пользу устойчивого развития и изменения на рынке аренды открывают новые возможности. Как в этой ситуации ведут себя три инвестиционных направления — Чехия, Хорватия и Германия?