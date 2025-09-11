ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Инвестиционная карта Европы 2025. Почему Чехия опережает Хорватию и Германию
11 сентября 2025
09:00
Европейский рынок жилой недвижимости претерпевает изменения. Снижение процентных ставок, новые законы, давление в пользу устойчивого развития и изменения на рынке аренды открывают новые возможности. Как в этой ситуации ведут себя три инвестиционных направления — Чехия, Хорватия и Германия?
С середины 2024 года процентные ставки по всей Европе снижаются. Европейский центральный банк снизил свою ставку с 4 до 2%, но ипотечные ставки во многих странах остаются более высокими. «В 2025 году средние ставки составляют около 3,2–3,5% в Хорватии, 4,8–5% в Чехии и 4,5–5,3% в Германии. Коммерческие банки сохраняют высокие рисковые маржи и пока не переносят низкие базовые ставки на клиентов», — говорит Томаш Михалек, инвестиционный аналитик из группы YD Capital.
Это влияет на рентабельность инвестиций, финансируемых за счет кредитов, которая, несмотря на растущий спрос на жилье, во многих случаях остается под давлением.
Строительство тормозится, спрос растет
Строительный рынок в каждой стране сталкивается со своими собственными проблемами. В Хорватии рост тормозится регулированием земельных ресурсов, нехваткой рабочей силы и затратами на строительство. Преимуществом остаются сильные и хорошо капитализированные банки, которые готовы финансировать новые проекты, особенно в приморских районах.
В Чехии за последние пять лет внимание переместилось со строительства частных домов на аренду жилья. «Спрос стимулируется высокими ценами на недвижимость и ограниченной доступностью ипотечных кредитов. Результатом является постепенное сближение с западноевропейской моделью, то есть сильная ориентация на долгосрочную аренду», — объясняет Михалек.
Германия в настоящее время находится под давлением более строгого регулирования и низкой мотивации к новому строительству. Ограничение арендной платы в крупных городах защищает арендаторов, но замедляет окупаемость инвестиций и снижает мотивацию застройщиков.
Доходы от аренды: чешские города в лидерах
Кроме того, доходы от аренды в разных странах значительно различаются. В Хорватии инвесторы извлекают выгоду из туризма — в летние месяцы приморские апартаменты приносят доход около 4%, но в межсезонье часто остаются пустыми.
В Чехии, напротив, растет спрос на долгосрочную аренду в городах, особенно в Праге и Брно, где доходы достигают 3,5–4%. Этому способствует стабильный рост цен на квартиры на уровне около 10% в год. Это делает Чешскую Республику привлекательной комбинацией капитальной прибыли и дохода от аренды. «Германия предлагает стабильность, но окупаемость низкая или отрицательная из-за высоких входных цен и низких доходов от аренды. Доходы от аренды во многих крупных городах ниже затрат на финансирование, что означает, что инвестор никогда не вернет свои деньги», — отмечает Томаш Михалек, аналитик инвестиционной группы YD Capital.
В Карловых Варах в ближайшие годы появится современный жилой квартал с новыми квартирами, магазинами, уютными зонами и зеленым парком для отдыха и прогулок. Проект Nové Centrum Karlovy Vary вдохнет новую жизнь в территорию бывшего пивоваренного завода и превратит ее в комфортную и современную часть города для людей разного возраста. Таким образом, на месте старого завода возникнет современный жилой район, который соединит историю и будущее Карловых Вар.
Цифры говорят сами за себя
С точки зрения инвестора в 2025 году Чехия будет наиболее выгодной из всех рассматриваемых стран. Окупаемость инвестиций в пражскую квартиру составляет около 28 лет — значительно меньше, чем в хорватском Загребе (35 лет) или ряде немецких городов.
Хорватия привлекательна для инвесторов, ориентированных на туристический рынок, но несет в себе риски сезонности и больших региональных различий. Германия делает ставку на стабильность и экологические реформы, что, однако, в краткосрочной перспективе удлиняет срок окупаемости.
По мнению аналитиков, в 2025 году Чешская Республика будет иметь все предпосылки для того, чтобы войти в число основных европейских направлений для долгосрочных инвестиций в жилую недвижимость. «Сочетание разумных цен приобретения, растущего спроса на аренду жилья, либерального подхода к регулированию и поддержки энергосбережения создает стабильную среду для инвесторов. Таким образом, они могут извлекать выгоду как из долгосрочного роста стоимости недвижимости, так и из регулярного дохода от аренды», — отмечает Михалек.
